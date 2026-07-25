Монарх был непреклонен: СМИ раскрыли жесткий ультиматум короля Чарльза принцу Гарри

В британской королевской семье вновь заговорили о возможном примирении между принцем Гарри, Меган Маркл и королем Чарльзом III. Однако, как утверждают западные СМИ, за теплой встречей в Сандрингеме скрывались весьма жесткие условия, которые монарх поставил своему младшему сыну.

Король Чарльз. Фото: из открытых источников

По информации издания Closer, во время недавнего визита принц Гарри впервые за четыре года привез в Великобританию своих детей – семилетнего Арчи и пятилетнюю Лилибет. Эта встреча вызвала волну предположений о том, что отношения между Сассексами и королевской семьей начали постепенно налаживаться.

Однако источник, близкий к ситуации, утверждает, что король Чарльз III дал понять: нынешняя попытка восстановить отношения станет последней. По его словам, монарх был искренне рад увидеть внуков, но одновременно решил обозначить четкие правила дальнейшего общения.

Собеседник издания заявил, что король фактически поставил Гарри ультиматум. Если герцог Сассекский и его супруга вновь допустят шаги, которые навредят отношениям с королевской семьей, второго шанса уже не будет. Более того, все дальнейшие контакты, как утверждается, должны происходить исключительно по инициативе и правилам самого монарха.

По данным Express, Гарри также дали понять, что ему следует отказаться от попыток ускорить процесс примирения и полностью довериться отцу. Источники утверждают, что Чарльз намерен действовать постепенно и не собирается менять выбранный курс даже в том случае, если такой темп не устраивает Гарри и Меган Маркл.

Официальных комментариев со стороны Букингемского дворца или представителей герцогов Сассекских по поводу этой информации пока не поступало.

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