Монарх був непохитний: ЗМІ розкрили жорсткий ультиматум короля Чарльза принцу Гаррі

У британській королівській сім'ї знову заговорили про можливе примирення між принцом Гаррі, Меганом Марклом і королем Чарльзом III. Однак, як стверджують західні ЗМІ, за теплою зустріччю в Сандрінгемі ховалися дуже жорсткі умови, які монарх поставив молодшому синові.

Король Чарльз. Фото: із відкритих джерел

За інформацією видання Closer, під час недавнього візиту принц Гаррі вперше за чотири роки привіз до Великобританії своїх дітей – семирічного Арчі та п'ятирічну Лілібет. Ця зустріч викликала хвилю припущень про те, що відносини між Сассекс і королівською сім'єю почали поступово налагоджуватися.

Однак джерело, близьке до ситуації, стверджує, що король Чарльз III дав зрозуміти: нинішня спроба відновити стосунки стане останньою. За його словами, монарх був щиро радий побачити онуків, але водночас вирішив позначити чіткі правила подальшого спілкування.

Співрозмовник видання заявив, що король фактично поставив Гаррі ультиматум. Якщо герцог Сассекський та його дружина знову допустять кроки, які нашкодять стосункам із королівською сім'єю, другого шансу вже не буде. Більше того, всі подальші контакти, як стверджується, мають відбуватися виключно з ініціативи та правил самого монарха.

За даними Express, Гаррі також дали зрозуміти, що йому слід відмовитися від спроб прискорити процес примирення та повністю довіритися батькові. Джерела стверджують, що Чарльз має намір діяти поступово і не збирається змінювати обраний курс навіть у тому випадку, якщо такий темп не влаштовує Гаррі та Меган Маркл.

Офіційних коментарів з боку Букінгемського палацу чи представників герцогів Сассекських щодо цієї інформації поки що не надходило.

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