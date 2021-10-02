Мужчина поссорился со своей любимой в отпуске и умер

Мужчина утонул, купаясь в океане недалеко от города Аликанте на побережье Коста Бланка. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что 40-летний мужчина попал в затруднительное положение в водах у пляжа Альбуферета, к северо-западу от центра города.



На побережье Аликанте, фото из открытых источников

По предварительной информации, мужчина поспорил со своей партнершей перед тем, как войти в воду, а неподтвержденные местные сообщения предполагают, что он пил. Рыбаки заметили его тело плавающим в воде и вытащили на берег.



Полиция и парамедики были мобилизованы и провели ему искусственное дыхание, но их усилия были напрасными, и он был объявлен мертвым на месте происшествия.



Плайя-де-ла-Альбуферета — песчаный пляж в нескольких минутах езды к северо-западу от центра Аликанте, который является популярным местом среди местных жителей.

Суд начал обычное расследование и ожидает отчета полиции и результатов вскрытия, которые, возможно, не будут обнародованы. Пока не известно, был ли умерший ирландец эмигрантом или отдыхающим. Его имя и национальность его спутницы не разглашаются. Никто в штаб-квартире национальной полиции Испании в Аликанте не прокомментировал ситуацию.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что В Днепре в самом большом аквапарке города "Happy Day" утонул 9-летний ребенок. На место происшествия прибыли две машины скорой помощи. Однако несмотря на все старания, медикам не удалось спасти жизнь ребенка. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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