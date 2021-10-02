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Мужчина поссорился со своей любимой в отпуске и умер

Ирландец отправился в отпуск в Испанию, поссорился со своей девушкой и утонул в море

сегодня, 10:05
Автор:

Хмільовська Інна

Мужчина утонул, купаясь в океане недалеко от города Аликанте на побережье Коста Бланка. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что 40-летний мужчина попал в затруднительное положение в водах у пляжа Альбуферета, к северо-западу от центра города.

Мужчина поссорился со своей любимой в отпуске и умер

На побережье Аликанте, фото из открытых источников

По предварительной информации, мужчина поспорил со своей партнершей перед тем, как войти в воду, а неподтвержденные местные сообщения предполагают, что он пил. Рыбаки заметили его тело плавающим в воде и вытащили на берег.

Полиция и парамедики были мобилизованы и провели ему искусственное дыхание, но их усилия были напрасными, и он был объявлен мертвым на месте происшествия.

Плайя-де-ла-Альбуферета — песчаный пляж в нескольких минутах езды к северо-западу от центра Аликанте, который является популярным местом среди местных жителей.

Суд начал обычное расследование и ожидает отчета полиции и результатов вскрытия, которые, возможно, не будут обнародованы. Пока не известно, был ли умерший ирландец эмигрантом или отдыхающим. Его имя и национальность его спутницы не разглашаются. Никто в штаб-квартире национальной полиции Испании в Аликанте не прокомментировал ситуацию.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что В Днепре в самом большом аквапарке города "Happy Day" утонул 9-летний ребенок. На место происшествия прибыли две машины скорой помощи.  Однако несмотря на все старания, медикам не удалось спасти жизнь ребенка. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Черкасской области в реке обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти. Накануне мужчина поссорился с матерью и ушел из дома. Подробнее об этом читайте в нашем материале


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10048681/Irish-man-drowns-sea-Alicante-following-argument-partner.html
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