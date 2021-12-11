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Мы должны объединиться, чтобы противостоять агрессорам: дипломаты G7 обсудят вопросы безопасности Украины

Дипломаты G7 в Ливерпуле обсудят вопросы безопасности Украины и вероятного вторжения России

сегодня, 17:53
Автор:

Козлова Альбіна
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Дипломаты из Большой Семерки в субботу собрались на двухдневную встречу в Ливерпуле. В Великобритании встречу называют "показом единства против глобальных агрессоров". Об этом пишет АР.

Мы должны объединиться, чтобы противостоять агрессорам: дипломаты G7 обсудят вопросы безопасности Украины

В Ливерпуле встретились дипломаты G7, фото из открытых источников

По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, страны должны защищаться от растущих угроз со стороны вражеских сил, чтобы противостоять агрессорам, стремящимся ограничить пределы свободы и демократии.

Трасс и Блинкен подчеркнули во время встречи, что вторжение России будет стратегической ошибкой и повлечет за собой серьезные последствия. Страны G7 озабочены наращиванием военных сил у границ с Украиной. Представители стран НАТО заявили, что в случае вторжения будут вводить серьезные санкции по экономике России.

Трасс подчеркнула, что странам Европы следует искать альтернативу российскому газу, чтобы сохранить свою независимость. Британия критикует запуск "Северного потока-2". С другой стороны, на рынке недвижимости Лондона ощутимо влияние россиян, покупающих там недвижимость. Трасс настаивает, что Британия готова рассмотреть новые экономические меры по защите своих "основных ценностей".

Дипломаты в Ливерпуле также намерены обсудить задержку вакцинации мира от коронавируса и китайское влияние в Индо-Тихоокеанском регионе. Изменение климата, напряженность на западных Балканах, в Афганистане и Северной Корее также на повестке дня встречи.

Британия стремится к более тесному сотрудничеству с азиатскими странами в рамках "индо-тихоокеанского поворота" после выхода Великобритании из Европейского Союза в прошлом году — как для увеличения торговли с Великобританией, так и противовеса доминирования Китая. G-7 запустила инициативу "Построй лучший мир", чтобы предложить развивающимся странам финансирование крупных инфраструктурных проектов как альтернативу деньгам из Китая.

Как сообщал портал "Комментарии", Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет продолжать эскалацию.


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Источник: https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-business-health-russia-middle-east-e9793924374da82cf5cccb77fdd77ae1
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