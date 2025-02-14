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Мюнхен-2025 рискует повторить судьбу Мюнхена-1938: в Британии предупредили об угрозе

Экс-министр обороны Британии заявил, что вонь умиротворения снова возвращается в Мюнхен

сегодня, 06:38
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Кравцев Сергей

Любезный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине имеет заметные отголоски позорной политики умиротворения Адольфа Гитлера, которую проводил Запад перед Второй мировой. Как передает портал "Комментарии", об этом в авторской статье для The Telegraph пишет бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Мюнхен-2025 рискует повторить судьбу Мюнхена-1938: в Британии предупредили об угрозе

Бен Уоллес. Фото из открытых источников

Экс-министр отметил, что разговор Трампа с Путиным несколько напоминает так называемый Мюнхенский сговор 1938 года. И особенно неприятно, что эти ассоциации возникли как раз накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует завтра. В течение российско-украинской войны это уважаемое международное мероприятие было "мощным бастионом европейского сопротивления" против российского вторжения в Украину, подчеркнул Уоллес.

"Как же обидно, что нынешняя встреча, кажется, будет отражением катастрофической конференции 1938 года, когда континент стоял слепым перед лицом двуликости Гитлера. Вонь умиротворения снова возвращается в Мюнхен", — пишет Уоллес.

Политик напомнил, что, возвращаясь из Мюнхена в 1938 году, тогдашний британский премьер Невилл Чемберлен утверждал, что он договорился с Гитлером о "мире для нашего времени". Зато Уинстон Черчилль, который в тот момент находился вне власти, сказал, что между войной и бесчестием Британия выбрала бесчестие, а вместе с ним в конце концов получит и войну. Уже через год именно так и произошло.

"Такая же судьба ждет Запад, то ли в Тайваньском проливе, то ли в Иране, или где-то в Европе, если ему не удастся устоять сейчас. И, как и 87 лет назад, он будет иметь свои корни в Мюнхене", — пишет бывший министр обороны Британии.

Уоллес обеспокоен тем, что Украина может так и не получить никаких гарантий, которые могли бы удержать Россию от нового вторжения в будущем.

"Поскольку вопрос вступления (Украины – ред.) в НАТО сейчас решительно снят, нет никаких гарантий, что Путин не вернется, чтобы отобрать у Украины еще больше территории", — отметил политик и добавил, что Путин никогда не выполняет собственные обещания, и временное прекращение огня только даст ему возможность "перезагрузить" Россию для новой агрессии.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/opinion/2025/02/13/ukraines-betrayal-we-have-entered-an-age-of-appeasement/
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