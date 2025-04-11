На США, как лидера НАТО, больше нет надежды: с каким предложением к союзникам обратится Лондон

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз обговорит с коллегами стран Евросоюза углубление сотрудничества в сфере обороны на фоне напряженной политики президента США Дональда Трампа в отношении Европы.

Великобритания. Фото: из открытых источников

Встреча с министрами финансов стран ЕС в Польше должна пройти 11 апреля, чтобы заявить, что мир изменился. Поэтому блок должен активнее сотрудничать с Великобританией в вопросах оборонных расходов.

В последнее время Лондон пытается играть ведущую роль в вопросах обороны Европы. Сейчас же Великобритания стремится получить доступ к новому оборонному фонду ЕС, а премьер-министр Кир Стармер заявил на этой неделе, что, по его мнению, британские оборонные компании будут привлечены к плану вооружения блока после того, как будет подписан пакт об обороне и безопасности между Великобританией и ЕС.

ЕС также проявляет интерес к усугублению сотрудничества с Великобританией.

Есть основания предполагать, что такой пакт может быть подписан на двустороннем саммите Великобритания-ЕС в Лондоне, который состоится в мае.

"Сотрудничество в сфере финансирования обороны между Британией и Европой может обеспечить большую безопасность в нестабильном мире", — подчеркнула Ривз министрам финансов ЕС.

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