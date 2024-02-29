Начались испытания наилучшего танка НАТО: это танк четвертого поколения

Компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) объявила о начале испытаний Challenger 3, нового танка английской армии. Если испытания пройдут успешно, танк четвертого поколения Challenger 3 поступит на вооружение Великобритании в 2027 году.



Британский танк Challenger 3. Фото из открытых источников

Совместное предприятие немецкого Rheinmetall и британского BAE Systems объявило о размещении первого тестового образца танка Challenger 3 в Германии для начала процесса тестирования. Испытания танка четвертого поколения продлятся 18 месяцев, а финальной станет проверка всей системы в следующем году.

Заместитель руководителя проекта Challenger 3 в RBSL Ник Берчем заявил, что при проектировании танка сосредоточено внимание на безопасности экипажа, эффективности эксплуатации и комфорте. Старший руководитель Программы армейской бронетехники Уилл Во обратил внимание на войну в Украине и указал, что, учитывая этот опыт, особое внимание при разработке Challenger 3 уделяли надежности танка. Сама же компания RBSL заявляет, что готова создать "лучший танк НАТО".

Ожидается, что армия Великобритании получит свои первые Challenger 3 в 2027 году, а первая партия из 140 танков поступит в эксплуатацию к 2030 году.

Выдающейся особенностью Challenger 3 является его новая сконструированная башня, оснащенная 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1 Rheinmetall, которая заменила нарезную пушку L30A1 нынешнего Challenger 2. Новое вооружение танка позволит вести огонь на еще более высокой скорости, что поможет лучше пробивать броню вражеской техники, а также увеличит дальность полета снаряда.

Что касается оборонных возможностей, то танк получит модульную броню нового поколения британского производства, а также систему активной защиты для защиты от противотанкового оружия. Усовершенствование Challenger 3 будет касаться двигателя, подвески, новой системы вентиляции, а также военная техника будет иметь последние системы прицеливания и электронику, благодаря которым танк станет непременным элементом современного, цифрового поля боя. Неудивительно, что RBSL заявляет, что это лучший танк в силах НАТО.

К танкам четвертого поколения кроме британского Challenger 3 также относятся корейский Тип 10 (взятый на вооружение в 2012 году), японский K2 Black Panther (2014), французский Leclerc XLR (2022), американский AbramsX (2022), немецкий Panther KF5 и турецкий Altay (2023).



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