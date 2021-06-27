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Нарушили карантин: глава Минздрава Великобритании ушей в отставку после страстного поцелуя с любовницей

Скандал вокруг Хэнкока вспыхнул после публикаций фотографий, на которых бывший министр страстно целуется со своей коллегой

сегодня, 05:16
Автор:

Ольга Чародий

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку после того, как фотографы опубликовали  его поцелуй со своей коллегой Джиной Коладанджело, нарушив этим требование социальной дистанции. Об этом пишет ВВС.

Нарушили карантин: глава Минздрава Великобритании ушей в отставку после страстного поцелуя с любовницей

Мэтт Хэнкок. Фото: ТСН

В письме к премьер-министру Борису Джонсону он сказал, что правительство "должно быть честным перед людьми, которые так много пожертвовали в этой пандемии, когда мы их подвели".

Скандал вокруг Хэнкока вспыхнул после публикаций фотографий, на которых бывший министр страстно целуется со своей коллегой и давней подругой Джиной Коладанджело. Оба они женаты и имеют детей.

Предварительно, как пишет СМИ, инцидент произошел в помещении британского Департамента здравоохранения. 

Как мы сообщали ранее, из-за новых, более усиленных мутаций коронавируса мир может оказаться на пороге новой вспышки пандемии. Обнаружен дельта-штамм, ранее известный как "индийский", и в Украине. Однако, по мнению иммунолога Андрея Волянского, усиления карантина в стране не требуется. Специалист считает, что украинская эпидемиологическая ситуация кардинально отличается от российской. Несмотря на то, что в РФ фиксируется постоянное увеличение количества подхвативших "корону", украинцы находятся в относительной безопасности, говорит Волянский. По словам иммунолога, в нашей стране гораздо больше людей уже переболели COVID-19, нежели в России. Это значит, что они имеют природный иммунитет к вирусу. Также дельта-штамм хоть и является более заразным, но особых осложнений при протекании болезни не демонстрирует, уверяет врач.


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-57625508
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