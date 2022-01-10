Не более 70 лет: в Британии начали кампанию прекращения монархической формы правления

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Карина Ожерельева
Британские республиканцы заявили в понедельник, 10 января, что начнут кампанию за прекращение монархии в канун торжеств по случаю 70-летия королевы Елизаветы на троне. Об этом сообщает Reuters.
Королева Великобритании Елизавета и премьер-министр Борис Джонсон поздравляют гостей на приеме Глобального инвестиционного саммита в Виндзорском замке - Reuters
95-летняя Елизавета, старейший правящий монарх в мире, в следующем месяце отметит свое седьмое десятилетие правления.
Но антимонархическая группа "Республика" воспользовалась возможностью заявить, что начнет кампанию "Не более 70", чтобы призвать положить конец этому историческому институту.
Опросы показывают, что большинство людей в Британии поддерживают монархию, а сама королева очень популярна. Но ее старшего сына и наследника Чарльза не столько поддерживают, а опросы показывают, что среди британцев растут республиканские настроения.
Как сообщали ранее "Комментарии", Меган Маркл и принц Гарри очень обиделись на королеву из-за фото с ребенком. На столе королевы стояли рамки с фото покойного короля Георга VI и принцами Чарльзом, Уильямом и Филиппом. Сначала рядом с ними был и кадр Гарри с семьей, однако Елизавета II попросила его убрать перед своим рождественским приветствием. Пара якобы была расстроена отсутствием их семейного снимка на столе королевы Елизаветы II во время праздничной трансляции рождественской речи монарха в 2019 году.
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