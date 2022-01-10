Не более 70 лет: в Британии начали кампанию прекращения монархической формы правления

Британские республиканцы заявили в понедельник, 10 января, что начнут кампанию за прекращение монархии в канун торжеств по случаю 70-летия королевы Елизаветы на троне. Об этом сообщает Reuters.

Королева Великобритании Елизавета и премьер-министр Борис Джонсон поздравляют гостей на приеме Глобального инвестиционного саммита в Виндзорском замке - Reuters

95-летняя Елизавета, старейший правящий монарх в мире, в следующем месяце отметит свое седьмое десятилетие правления.

Но антимонархическая группа "Республика" воспользовалась возможностью заявить, что начнет кампанию "Не более 70", чтобы призвать положить конец этому историческому институту.

"Хотя громкое меньшинство захочет отпраздновать семьдесят лет правления королевы, мы все должны начать смотреть в будущее. Перспектива короля Чарльза не является счастливой демократической альтернативой. Пора серьезно обсудить нашу конституцию, признать, что Чарльз – не самое лучшее, что может предложить страна, и что как нация мы вполне способны избрать главу государства ", - сказал Грэм Смит из "Республики".

Опросы показывают, что большинство людей в Британии поддерживают монархию, а сама королева очень популярна. Но ее старшего сына и наследника Чарльза не столько поддерживают, а опросы показывают, что среди британцев растут республиканские настроения.

Как сообщали ранее "Комментарии", Меган Маркл и принц Гарри очень обиделись на королеву из-за фото с ребенком. На столе королевы стояли рамки с фото покойного короля Георга VI и принцами Чарльзом, Уильямом и Филиппом. Сначала рядом с ними был и кадр Гарри с семьей, однако Елизавета II попросила его убрать перед своим рождественским приветствием. Пара якобы была расстроена отсутствием их семейного снимка на столе королевы Елизаветы II во время праздничной трансляции рождественской речи монарха в 2019 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!