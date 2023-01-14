Новая броня для Украины: Как в Британии реагируют на решение дать танки Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу, 14 января, заявил о решении передать танки Challenger 2 для украинской армии. Ранее руководители ряда западных стран опасались, что это переведет войну в Украине на новый уровень эскалации, пишут "Комментарии".



В этом году произойдет мощное пополнение танкового состава ВСУ. Фото ВВС

Офис главы британского правительства сообщил, что "лидеры стран обсудили текущее состояние войны России в Украине". И Сунак заявил о готовности предоставить танки Киеву.

"Они согласились, что необходимо использовать текущий момент с ускорением глобальной военно-дипломатической поддержки Украины. Премьер-министр очертил амбиции Соединенного Королевства по усилению нашей поддержки Украине, в частности, путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем" , — говорится в сообщении.

Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в частности, предложение Польши предоставить роту танков Leopard.

"Премьер-министр подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать такую поддержку, которая позволит Украине воспользоваться их преимуществом, выиграть эту войну и обеспечить продолжительный мир", — говорится в заявлении пресс-службы британского премьера.

Зеленский публично поблагодарил Риши Сунаку за это решение и всегда мощную поддержку со стороны Великобритании. А теперь она стала непробиваемой и готовой к вызовам.

"Решение может быть значимым, но только если за ним последуют другие западные страны", — анализирует новость о британских танках корреспондент BBC по обороне Джонатан Билл.

По его мнению, сами по себе эти танки вряд ли повлияют на войну. Украина говорит, что ей нужны еще сотни танков и бронетехники, чтобы отвоевать все еще удерживаемые Россией территории. Танки считаются ключевыми для наступательных военных операций, если они используются при поддержке артиллерии, авиации и пехоты для захвата территории. Но без такой поддержки они могут оказаться легкой мишенью.

"Challenger 2 британской армии уже более 20 лет, но он все равно будет самым современным танком, который украинцы поставят в бой", – отмечает Билл.

Они обеспечат украинским танкистам лучшую защиту и более точную огневую силу.

Согласно информации BBC, первоначальное обязательство предусматривает поставки в Украину около десятка танков Challenger 2. Это основной боевой танк британской армии, находящийся на вооружении Королевских гусарских полков и Королевского танкового полка. Challenger, построенный в конце 1990-х годов, был первоначально разработан для борьбы с российской бронетехникой. Но его нарезной ствол означает, что он использует боеприпасы, отличные от стран НАТО.

"Вклад Соединенного Королевства, конечно, не изменит ситуацию. Но это пересекает важный психологический предел" – говорится на страницах издания .

До сих пор западные страны неохотно поставляли Украине самые современные танки. Но западная поддержка медленно эволюционировала от предоставления только оружия для оборонительных целей до более сложного оружия.

Оппозиционная лейбористская партия Британии поддержала решение правительства предоставить Украине танки. Но теневой министр обороны Джон Хили подверг критике правительство за то, как оно относится к заявлениям о поддержке Украины. Он сказал, что министры "должны выйти за пределы отдельных объявлений" и изложить план оказания военной, экономической и дипломатической поддержки в этом году и на следующий год.

"Поскольку близится первая годовщина вторжения России, это поможет украинцам удостовериться, что Британия будет поддерживать их столько, сколько потребуется, и даст Путину сигнал, что для России ситуация пойдет хуже, а не лучше" , — говорится в заявлении теневого министра .

Как говорилось на портале "Комментарии", это соглашение может стать первым случаем, когда западная страна предоставит Киеву современные тяжелые боевые танки против российской агрессии.

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