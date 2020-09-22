Новорожденный в Великобритании пережил 3 клинические смерти подряд

Новорожденный малыш из Великобритании смог пережить три клинические смерти. Его сердце остановилось после того, как он подавился молоком. Медики готовили родителей к худшему. Но мальчик выжил, несмотря на прогнозы. Его историю рассказала газета The Sun.

Ребенок смог пережить 3 остановки сердца. Фото: SWNS

17-й день после рождения едва ли не стал последним в жизни британского малыша. Когда он пил молоко из бутылочки, несколько капель попало в легкие. Сначала мальчику было трудно дышать, но вскоре его сердце просто остановилось. Сердцебиение отсутствовало в течение восьми минут. Но все же врачам удалось вернуть новорожденного к жизни.

Правда, на этом испытания для ребенка и его родителей не закончились. Сердце малыша останавливалось еще дважды. В состоянии клинической смерти мальчик каждый раз находился по три минуты. Врачи уже готовили родителей к самому худшему варианту развития событий, но их прогнозы, к счастью, не осуществились - ребенок выжил.

"Сейчас я чувствую себя совершенно счастливой - Берти сделал это. Мы уже не верили, что он сможет выжить. Но ему удалось. Врачи твердян мне, что наш Берти - это настоящее чудо", - поделилась эмоциями мама малыша Тоника Спенсер.

К сожалению, борьба мальчика за жизнь все же не прошла бесследно. В то время, когда сердце ребенка не билось, его мозг не получал достаточно кислорода. Из-за этого в дальнейшем у малыша могут возникнуть определенные проблемы с речью. Также он может испытывать трудности во время ходьбы.

"Врачи не могут наверняка сказать, будет ли у него церебральный паралич и на сколько он будет серьезным, но Берти чувствует себя хорошо. Он снова может пить из бутылочки и постоянно улыбается, вопреки прогнозам медиков", - рассказала мама новорожденного.

Ранее "Комментарии" писали о том, что 10-летний британец смог выжить в открытом море благодаря советам из фильма.

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