kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.09.2020

BTC/USD

10458.90

ETH/USD

342.99

LTC/USD

43.57

НБУ 22.09.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Великобритания Новорожденный в Великобритании пережил 3 клинические смерти подряд
commentss НОВОСТИ Все новости

Новорожденный в Великобритании пережил 3 клинические смерти подряд

Малыш, которому не исполнилось и трех недель, попал в реанимацию, подавившись молоком

сегодня, 08:52
Автор:

Виолетта Комаровская

Новорожденный малыш из Великобритании смог пережить три клинические смерти. Его сердце остановилось после того, как он подавился молоком. Медики готовили родителей к худшему. Но мальчик выжил, несмотря на прогнозы. Его историю рассказала газета The Sun.

Новорожденный в Великобритании пережил 3 клинические смерти подряд

Ребенок смог пережить 3 остановки сердца. Фото: SWNS

17-й день после рождения едва ли не стал последним в жизни британского малыша. Когда он пил молоко из бутылочки, несколько капель попало в легкие. Сначала мальчику было трудно дышать, но вскоре его сердце просто остановилось. Сердцебиение отсутствовало в течение восьми минут. Но все же врачам удалось вернуть новорожденного к жизни.

Правда, на этом испытания для ребенка и его родителей не закончились. Сердце малыша останавливалось еще дважды. В состоянии клинической смерти мальчик каждый раз находился по три минуты. Врачи уже готовили родителей к самому худшему варианту развития событий, но их прогнозы, к счастью, не осуществились - ребенок выжил.

"Сейчас я чувствую себя совершенно счастливой - Берти сделал это. Мы уже не верили, что он сможет выжить. Но ему удалось. Врачи твердян мне, что наш Берти - это настоящее чудо", - поделилась эмоциями мама малыша Тоника Спенсер. 

К сожалению, борьба мальчика за жизнь все же не прошла бесследно. В то время, когда сердце ребенка не билось, его мозг не получал достаточно кислорода. Из-за этого в дальнейшем у малыша могут возникнуть определенные проблемы с речью. Также он может испытывать трудности во время ходьбы. 

"Врачи не могут наверняка сказать, будет ли у него церебральный паралич и на сколько он будет серьезным, но Берти чувствует себя хорошо. Он снова может пить из бутылочки и постоянно улыбается, вопреки прогнозам медиков", - рассказала мама новорожденного.

Ранее "Комментарии" писали о том, что 10-летний британец смог выжить в открытом море благодаря советам из фильма.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!