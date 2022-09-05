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Новым премьер-министром Британии стала Лиз Трасс. Она поддерживает Украину

Британцы избрали нового премьер-министра страны

сегодня, 14:39
Автор:

Slava Kot
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Несколько месячная гонка за первое место в партии — и одна из самых влиятельных должностей в мире — наконец-то завершилась. Премьер-министром Британии стала Лиз Трасс. Элизабет Трасс сменит Бориса Джонсона на этом посту.

Новым премьер-министром Британии стала Лиз Трасс. Она поддерживает Украину

Новым премьер-министром Британии стала Лиз Трасс. Фото из открытых источников

Трасс станет четвертым премьер-министром Консервативной партии после выборов 2015 года (предыдущими были – кроме Бориса Джонсона – Тереза ​​Мэй и Дэвид Кэмерон). Тогда страна столкнулась со многими кризисами, а сейчас существует угроза рецессии, которую может спровоцировать рекордно высокая инфляция – в июле она достигла 10,1%.

После отставки Терезы Мэй Лиз Трасс выразила готовность баллотироваться на должность главы Консервативной партии, но в итоге поддержала Бориса Джонсона. После формирования правительства Джонсона, Трасс была назначена министром международной торговли. 15 сентября 2021 года Трасс прекратила надзор за международной торговлей и заняла должность министра иностранных дел. 5 сентября стала премьер-министром Британии.

Относительно Украины Лиз Трасс высказала однозначную позицию. В июле в интервью BBC Трасс подчеркнула, что не будет привлекать военные силы своей страны в прямое противостояние против РФ. Но вместе с тем тогдашнее министерство иностранных дел Великобритании добавило, что будет делать все для Украины — направлять оружие, вводить санкции, привлекать международную поддержку.

Также, в июле и Лиз Трасс заявила, что она будет идти по пути Бориса Джонсона и станет самым большим другом Украины.

В ходе дебатов на должность премьер-министра Лиз Трасс ответила на вопрос о применении ядерного оружия. Тогда британка ответила, что готова это сделать. Такие слова Трасс стали прямой угрозой использования ядерного оружия РФ в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова Пескова. Пресс-секретарь РФ заявил, что независимо от результатов выборов в Соединенном Королевстве сотрудничество между странами не будет развиваться в позитивном направлении.



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