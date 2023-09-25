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Новый министр обороны Британии дал важное обещание Украине

Грант Шеппс отметил, что поддержка Украины со стороны Лондона "непреклонна"

сегодня, 20:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Новый руководитель британского оборонного министерства министр Грант Шеппс сказал, что его государство будет продолжать стоять бок о бок с нашей страной, независимо от того, какими будут результаты избирательной кампании в Соединенных Штатах в следующем году. Об этом информирует CNN.

Новый министр обороны Британии дал важное обещание Украине

Грант Шеппс (фото из открытых источников)

Как написано в медиа, в США представители Республиканской партии разделились по поводу своей поддержки украинского лидера Владимира Зеленского. По результатам последних опросов большинство политиков — республиканцев согласились с тем, что Соединенные Штаты должны вносить меньший вклад, чтобы помогать украинцам во время войны со страной-агрессором РФ.


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Последний опрос CNN, проводившийся в конце лета, показывает, что теперь больше американских граждан против разрешений, чтобы увеличить финансирование Украины, а в республиканской среде их количество выросло до 71%.

Именно поэтому представители медиа задали вопрос Шеппсу, что будет делать Великобритания, когда на президентский пост в США будет избран республиканец, и он примет решение остановить поддержку украинских властей со стороны Соединенных Штатов. Министр обороны сказал, что поддержка украинцев Лондоном "непреклонна".

"Пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим, что произойдет на республиканских выборах, но мы будем продолжать стоять бок о бок с нашими друзьями в Украине. Мы знаем, что происходит, когда мы позволяем тирану вторгнуться к соседу, а затем продолжать движение И очень важно, чтобы Путин не смог войти к демократическому соседу без последствий, и именно поэтому Британия твердо стоит, и мы будем продолжать это делать", — ответил Грант Шеппс.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Великобритания больше года проводила секретные переговоры с РФ. Все время, как шла российско-украинская война, британские чиновники вели дипломатические переговоры с представителями Кремля по глобальной безопасности. Эти переговоры нигде и никем не афишировались, их темы тоже не разглашались.



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