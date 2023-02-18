Об истребителях Киев рано размечтался: в Минобороны Британии сделали тревожное заявление

О том, чтобы сейчас и даже в ближайшее время поставить Украине западные истребители не может быть и речи. Украина может получить от Великобритании современные истребители Typhoon, но это произойдет только после окончания войны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Минобороны Британии Бена Уоллеса в интервью "Spiegel".

Истребители. Фото: из открытых источников

Глава оборонного ведомства Британии четко дал понять, что в ближайшем будущем никто на Западе не примет решение о поставках истребителей Украине.

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"Киев очень конкретно спрашивает о боевой авиации, это хорошо известно. Мы очень четко сказали, что приступим к обучению украинских пилотов реактивных самолетов здесь, в Великобритании, вскоре, сначала на тренажерах. Но также понятно, что вопрос об истребителях, скорее всего, встанет в среднесрочной перспективе", — заявил Уоллес.

Он пояснил, что обучение управлению современными истребителями требует много усилий. Невозможно освоить такую технику за пару месяцев. На это нужно несколько лет, в том числе "для одного самолета нужно около 150 техников на земле, поскольку системы очень сложны".

"Но ни одна западная страна не хочет посылать своих людей в Украину, по крайней мере, до тех пор, пока в Украине продолжается война", — говорит Уоллес.

При этом глава Минобороны утверждает, что Украина может получить современные истребители, но уже после того, как на ее территории закончатся боевые действия.

"Быстрых поставок истребителей не будет, точно не на этом этапе войны, и я уверен, что не будет даже через шесть месяцев. Пройдет много времени, прежде чем кто-нибудь поставит истребители в Украину", — констатировал Уоллес.

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