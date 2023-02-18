logo

BTC/USD

24599.21

ETH/USD

1697.16

LTC/USD

99.77

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Об истребителях Киев рано размечтался: в Минобороны Британии сделали тревожное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Об истребителях Киев рано размечтался: в Минобороны Британии сделали тревожное заявление

Главы Минобороны Британии Бен Уоллес уверен, что ни одна западная страна не решится на передачу Украине истребителей ближайшие полгода

сегодня, 13:08
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

О том, чтобы сейчас и даже в ближайшее время поставить Украине западные истребители не может быть и речи. Украина может получить от Великобритании современные истребители Typhoon, но это произойдет только после окончания войны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Минобороны Британии Бена Уоллеса в интервью "Spiegel".

Об истребителях Киев рано размечтался: в Минобороны Британии сделали тревожное заявление

Истребители. Фото: из открытых источников

Глава оборонного ведомства Британии четко дал понять, что в ближайшем будущем никто на Западе не примет решение о поставках истребителей Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Киев очень конкретно спрашивает о боевой авиации, это хорошо известно. Мы очень четко сказали, что приступим к обучению украинских пилотов реактивных самолетов здесь, в Великобритании, вскоре, сначала на тренажерах. Но также понятно, что вопрос об истребителях, скорее всего, встанет в среднесрочной перспективе", — заявил Уоллес.

Он пояснил, что обучение управлению современными истребителями требует много усилий. Невозможно освоить такую технику за пару месяцев. На это нужно несколько лет, в том числе "для одного самолета нужно около 150 техников на земле, поскольку системы очень сложны".

"Но ни одна западная страна не хочет посылать своих людей в Украину, по крайней мере, до тех пор, пока в Украине продолжается война", — говорит Уоллес.

При этом глава Минобороны утверждает, что Украина может получить современные истребители, но уже после того, как на ее территории закончатся боевые действия.

"Быстрых поставок истребителей не будет, точно не на этом этапе войны, и я уверен, что не будет даже через шесть месяцев. Пройдет много времени, прежде чем кто-нибудь поставит истребители в Украину", — констатировал Уоллес.

Читайте также на портале "Комментарии" — итоги первого дня Мюнхенской конференции по безопасности: есть ли надежда, что поражение России стало ближе.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-ben-wallace-es-wird-keine-schnellen-kampfjet-lieferungen-geben-a-d2da5907-fb66-4a6d-ad97-099050bf8bf3
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!