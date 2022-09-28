Объявили первые санкции из-за псевдореферендума на оккупированных территориях

Российские власти провели так называемый референдум на оккупированных территориях. Он проходил с 23 по 27 сентября. По нарисованным результатам большинство населения поддержало присоединение к Российской Федерации. Из-за таких действий РФ Великобритания решила ввести санкции. Об этом сообщает "Голос Украины" со ссылкой на министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

89 человек и три организации попали в санкции. Фото с открытых источников

Под санкции попали 89 человек и три организации. В список вошли миллиардер Рик Нисанов, один из основателей металлургической компании с Урала Искандер Махмудов. Также в список попали главы компаний "Площадь Европы", "Арета" Зарах Илиев и Игорь Макаров соответственно.

Кроме этого, в список были зачислены директора правления и их представители таких российских организаций как "Газпромбанк", "Радкомбанк", "Сбербанк".

Среди организаций в список попали компания по пиару "ИМА-Консалтинг", Международный расчетный банк и "Гознак".

В заявлении министерства иностранных дел Соединенного Королевства говорится, что эти лица и организации имели прямое отношение к проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях. Кроме того, как отмечают в министерстве, фиктивный референдум проходил под наблюдением военных РФ, которые запугивали местных жителей оружием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах референдума на временно оккупированных Российской Федерацией территориях. По данным РФ большинство поддержало присоединение к России. Наименьший показатель в Херсонской области – 87%, у остальных свыше 90%.

Также "Комментарии" писали о фальсификации на фиктивном опросе местного населения. В урнах было много пустых бюллетеней.





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