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Одна из дорогих картин в Лондонской галерее может быть подделкой

Национальная галерея купила картину за 2,5 миллиона фунтов стерлингов

сегодня, 17:35
Автор:

Козлова Альбіна

Картины из Национальной Лондонской галереи дали просканировать искусственному интеллекту и компьютер показал удивительные результаты. Одну из картин, которую приписывали кисти известного художника Питера Пауля Рубенса, искусственный интеллект назвал не аутентичной. Об этом пишет Общественное.

Одна из дорогих картин в Лондонской галерее может быть подделкой

Картина «Самсон и Далила» , которая висит в галерее Лондона, фото из открытых источников

Проверял картины Рубенса искусственный интеллект, который разработала швейцарская компания Art Recognition. Картину под названием "Самсон и Далила" компьютерное обеспечение сравнило с 148 другими картинами художника.

"Результаты достаточно удивительные. Мы повторили эксперименты, чтобы быть уверенными, что мы не ошиблись, и результат всегда был одинаковым. Каждый патч, каждый квадрат выглядели подделкой с вероятностью более 90%", — рассказала доктор Карина Попович, ученый, проводивший исследования.

Искусственный интеллект уже проанализировал 400 работ. Компания постоянно сотрудничает с университетом Тилбурга в Голландии.

А вот картину "Осенний пейзаж с видом на замок Стен" нейросеть признала такой, что принадлежит художнику на 98%. На самом деле искусствоведы давно уже спорят о "Самсоне и Далиле". Многие считают, что это копия оригинала, пропавшего еще в XVII веке.

Ведь там есть видимые отличия от манеры изображения человеческих тел Рубенсом и палитры, которую выбирал художник. Кстати, эта картина отличается от двух копий с оригинала "Самсона и Далилы" своей композицией.

Национальная галерея купила картину за 2,5 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно сегодня 6,6 миллиона фунтов стерлингов.

Искусственный интеллект анализирует особенности творчества художника, включая шаблоны мазков. Попович пояснила, что "все, что не написано рукой художника, будет иметь отрицательную вероятность". Технология может дать точные результаты даже для художников, которые значительно изменили свой стиль в своей карьере, поскольку каждый художник имеет уникальный мазок.

Как сообщал портал "Комментарии", картину популярного художника продали за 2,1 миллиона долларов.


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Источник: https://hromadske.ua/posts/shtuchnij-intelekt-proskanuvav-kartinu-rubensa-za-yaku-viddali-25-mln-funtiv-zyasuvalosya-sho-ce-pidrobka
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