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Офис президента опубликовал соглашение по безопасности с Британией: подробности

Соглашение по безопасности между Киевом и Лондоном будет действовать 10 лет

сегодня, 18:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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Офис президента Украины обнародовал соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Великобританией, которое 12 января подписали украинский президент Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак. Текст договора опубликован на сайте Офиса президента, передает портал "Комментарии".

Офис президента опубликовал соглашение по безопасности с Британией: подробности

Британия и Украина подписали соглашение в сфере безопасности. Фото из открытых источников

Согласно договору, Великобритания и Украина подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет.

Как отмечают медиа, соглашение в большинстве своем формализует помощь, которую Британия уже оказывает Украине после начала российского вторжения.

При этом, отмечает пресса, договор не содержит никаких обязательств Лондона вступить в войну на стороне Украины, если Россия совершит повторное нападение.

Отмечается, что в случае нового нападения РФ Великобритания обязуется в течение 24 часов начать консультации по дальнейшим действиям, предоставить Украине разную военную помощь и военную технику, ввести против России санкции. Другими словами, отмечают СМИ, сделать все то же, что Британия уже сделала после 24 февраля 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком соглашение в сфере безопасности между Украиной и Великобританией. Ранее официальный Лондон анонсировал, что премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Страны "Большой семерки" договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Великобритания является первой страной, заключившей окончательное соглашение.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-mizh-ukrayinoyu-ta-88277
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