Оккупанты будут бояться нас везде: в сети показали, на что способны британские ракеты, которые получит Киев



















В Лондоне уверяют, что решение по поставкам Украине британских ракет Brimstone уже принято. В ближайшее время военный груз из Великобритании прибудет в Украину, формально счет пошел на недели. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ВВС, цитируя министра по вооруженным силам Великобритании Джеймса Хиппи.

Британские ракеты Brimstone. Фото: из открытых источников

Ракеты могли быть доставлены в Украину еще раньше, но одним из нерешенных вопросов было то, что не удавалось найти наиболее эффективную платформу для установки ракет. Теперь этот вопрос закрыт и нет препятствий для поставки ракет Украине.

Отметим, на вооружении у армии Великобритании есть ракеты в двух видах — "земля-земля" и "воздух-земля". Дальность полета ракеты зависит от вида. Если ракета запускается с самолета, то она спокойно может преодолеть 60 км. Если же ее запускают с земли, то дальность ее полета составляет 10-12 км. Такие ракеты еще называют "умными", потому что они оснащены специальной головкой, которая сама захватывает цель.

При этом в Великобритании проводят успешные испытания Brimstone Sea Spear на морских платформах.

Напомним, впервые о передачи ракет Украине официальный Лондон заявил 20 апреля, но тогда возникли технические сложности. Сейчас их нет. Все технические моменты урегулированы.

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