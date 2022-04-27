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Оккупанты будут бояться нас везде: в сети показали, на что способны британские ракеты, которые получит Киев

Одним из препятствий передачи ракет был поиск наиболее эффективной платформы для установки ракет на наземный транспорт

сегодня, 17:05
Автор:

Кравцев Сергей
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В Лондоне уверяют, что решение по поставкам Украине британских ракет Brimstone уже принято. В ближайшее время военный груз из Великобритании прибудет в Украину, формально счет пошел на недели. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ВВС, цитируя министра по вооруженным силам Великобритании Джеймса Хиппи.

Оккупанты будут бояться нас везде: в сети показали, на что способны британские ракеты, которые получит Киев

Британские ракеты Brimstone. Фото: из открытых источников

Ракеты могли быть доставлены в Украину еще раньше, но одним из нерешенных вопросов было то, что не удавалось найти наиболее эффективную платформу для установки ракет. Теперь этот вопрос закрыт и нет препятствий для поставки ракет Украине.

Отметим, на вооружении у армии Великобритании есть ракеты в двух видах — "земля-земля" и "воздух-земля". Дальность полета ракеты зависит от вида. Если ракета запускается с самолета, то она спокойно может преодолеть 60 км. Если же ее запускают с земли, то дальность ее полета составляет 10-12 км. Такие ракеты еще называют "умными", потому что они оснащены специальной головкой, которая сама захватывает цель.

При этом в Великобритании проводят успешные испытания Brimstone Sea Spear на морских платформах.

Напомним, впервые о передачи ракет Украине официальный Лондон заявил 20 апреля, но тогда возникли технические сложности. Сейчас их нет. Все технические моменты урегулированы.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/live/news-61211691?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=6268638877811a20d37c9c9e%26%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%
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