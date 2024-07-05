Оправдал нападение РФ на Украину: кто впервые прошел в парламент Британии

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Кравцев Сергей
По итогам досрочных выборов в Британии, популистская партия Reform UK Найджела Фараджа, который запомнился скандальными заявлениями относительно Украины, впервые прошла в Палату общин. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BBC".
Найджел Фарадж. Фото: из открытых источников
Отмечается, что Reform UK будет иметь 4 мандата, включая ее лидера.
Фарадж выиграл в своем округе Клектон на востоке Англии, который ранее представлял депутат от Консервативной партии. Его соперник от консерваторов оказался на втором месте. Это первая успешная из всего 8 попыток Фараджа получить мандат в парламенте.
Сначала подтвердили победу представителя Reform UK Ли Андерсона в округе Эшфилд под Ноттингемом на севере Англии, а затем − еще двух однопартийцев Фараджа.
Напомним, Найджел Фарадж заявил, что Запад спровоцировал нападение России на Украину. В интервью BBC политику напомнили, что в 2014 году он назвал Путина мировым лидером, которым он больше всего восхищается.
Также политика попросили прокомментировать его слова в феврале 2022 года, когда он назвал вторжение России "следствием расширения Европейского Союза и НАТО".
Найджел Фарадж сказал, что с 1990-х годов утверждал, что постоянное расширение альянсов на восток дает Путину "повод сказать российскому народу, что они снова придут за нами и начнут войну".
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Ігор
сегодня, 10:25
З цими так званими популістами був і Джонсон який підбурював юдейське путінське вторгнення. Але на нього ярлики не вішали бо він був з корумпованим Вождем. Такі вони подвійні стандарти.