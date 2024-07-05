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Оправдал нападение РФ на Украину: кто впервые прошел в парламент Британии

В Британии популисты впервые прошли в парламент

сегодня, 11:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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По итогам досрочных выборов в Британии, популистская партия Reform UK Найджела Фараджа, который запомнился скандальными заявлениями относительно Украины, впервые прошла в Палату общин. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BBC".

Оправдал нападение РФ на Украину: кто впервые прошел в парламент Британии

Найджел Фарадж. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Reform UK будет иметь 4 мандата, включая ее лидера.

Фарадж выиграл в своем округе Клектон на востоке Англии, который ранее представлял депутат от Консервативной партии. Его соперник от консерваторов оказался на втором месте. Это первая успешная из всего 8 попыток Фараджа получить мандат в парламенте.

Сначала подтвердили победу представителя Reform UK Ли Андерсона в округе Эшфилд под Ноттингемом на севере Англии, а затем − еще двух однопартийцев Фараджа.

Напомним, Найджел Фарадж заявил, что Запад спровоцировал нападение России на Украину. В интервью BBC политику напомнили, что в 2014 году он назвал Путина мировым лидером, которым он больше всего восхищается. 

"Я сказал, что не люблю его как человека, но восхищаюсь им как политическим оператором, потому что ему удалось взять под контроль управление Россией", — ответил Найджел Фарадж.

Также политика попросили прокомментировать его слова в феврале 2022 года, когда он назвал вторжение России "следствием расширения Европейского Союза и НАТО".

Найджел Фарадж сказал, что с 1990-х годов утверждал, что постоянное расширение альянсов на восток дает Путину "повод сказать российскому народу, что они снова придут за нами и начнут войну". 

"Мы спровоцировали эту войну. Конечно, это [Путин] виноват", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер Британии отреагировал на скандальное заявление Фараджа о войне РФ против Украины.




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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 10:25

З цими так званими популістами був і Джонсон який підбурював юдейське путінське вторгнення. Але на нього ярлики не вішали бо він був з корумпованим Вождем. Такі вони подвійні стандарти.


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