Отвернутся ли теперь США от НАТО и Украины: заявление министра обороны Британии

Администрация нового президента США Дональда Трампа не будет разворачиваться на 180 градусов, меняя внешнеполитический курс. Вашингтон продолжит поддерживать НАТО и Украину в ее противостоянии с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил министр обороны Великобритании Джон Хили, пишет "Reuters".

Министр обороны Великобритании Джон Хили. Фото из открытых источников

Министр отметил, что он лично ожидает, что США останутся рядом с такими союзниками, как Великобритания, и будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы над вторжением российского диктатора Владимира Путина.

Джон Хили подчеркнул, что Дональд Трамп осознает важность таких альянсов, как НАТО, для обеспечения международной безопасности.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в поддержке Украины после выборов в США, Хили отметил, что президент Дональд Трамп признает, что страны получают безопасность через силу, как и такие альянсы, как НАТО.

По мнению британского министра, приверженность США НАТО и безопасности Европы останется сильной при новой администрации, хотя он подчеркнул, что европейские страны должны увеличивать собственные расходы на оборону.

"Я не ожидаю, что США отвернутся от НАТО. Они признают важность альянса и необходимость предотвращения дальнейших конфликтов в Европе", — добавил Хили.

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