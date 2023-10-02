Ожидать ли британский флот в Черном море для защиты украинского зерна: в Лондоне дали ответ

Сообщения о том, что Королевский флот Великобритании вскоре может появиться в Черном море, чтобы помочь Украине транспортировать коммерческими суднами зерно и другое продовольствие не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс, пишет "Голос Америки".

Королевский флот Великобритании. Фото: из открытых источников

Ранее издание Sunday Telegraph сообщило, что "британский Королевский флот может сыграть роль в защите коммерческих судов от российских атак в Черном море". Некоторые медиа восприняли это как обязательство, которое министр якобы дал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев на прошлой неделе.

В то же время на конференции Консервативной партии Шаппс отрицал это.

"Я не думаю, что об этом был мой разговор с президентом Зеленским", — сказал министр.

Шаппс добавил, что не ожидает, что Королевский флот будет участвовать в патрулировании в Черном море, хотя сказал, что Британия и другие страны могут играть консультативную роль, чтобы помочь Украине открыть экспорт продовольствия.

Министр также отказался сообщить, выделит ли Британия Украине в своем следующем бюджете тот же объем военной помощи, как и в этом году, — 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Но он подчеркнул, что Лондон остается преданным долгосрочной поддержке Киева.

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