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Главная Новости Мир Великобритания Пандемия – не помеха: как пара оригинально обошла карантин и сделала большую свадьбу (ФОТО)
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Пандемия – не помеха: как пара оригинально обошла карантин и сделала большую свадьбу (ФОТО)

Возлюбленные не хотели пожениться без своих друзей и близких, поэтому придумали нестандартный вариант свадебной церемонии

сегодня, 14:03
Автор:

Таисия Ерохина

В Великобритании состоялась свадьба в стиле Covid-Safe: на церемонии были 250 гостей, но все они находились в своих машинах. Так получилось обойти карантинное ограничение, позволяющее приглашать на бракосочетания лишь 15 человек. Об этом пишет The Mirror.

Пандемия – не помеха: как пара оригинально обошла карантин и сделала большую свадьбу (ФОТО)

Фото: Tim Stewart News

Невеста Рома Попат и жених Винал Патель обручились в Бракстед-парке, потрясающем загородном доме в Челмсфорде, Эссекс. Чтобы обойти ограничение по количеству гостей креативная пара устроила первую в стране свадьбу, соответствующую требованиям карантина. Поэтому сотни человек наблюдали за церемонией из своих автомобилей на большом экране. Помимо этого, свадьбой по видеосвязи насладились еще 300 гостей из всего мира.

Все гости получили корзины с вкусными закусками, а также инструкции по безопасности, антибактериальные гели для рук и емкости для мусора. Кроме того, во время четырехчасовой индуистской свадьбы можно было заказывать еду на специальном веб-сайте. Официанты привозили вкусности на гироскутерах.

После произнесения заветных "да" и поцелуя пара проехалась на гольф-багги, приветствуя гостей, а те сигналили им из своих авто.

Добавим, что возлюбленные планировали пожениться в апреле, но пришлось отложить дату из-за пандемии. Изначально планировалось пригласить 700 гостей, поэтому пара решила выкрутиться, используя для проведения пиршества идею в стиле автокинотеатра.

"Нас не устраивало, что так много других друзей и родственников не смогли приехать, и мы хотели, чтобы они стали частью нашего праздника", — признались молодожены.

Отмечается, что к организаторам такой креативной церемонии уже вырос интерес: пары просят сделать и им такую же "коронасвадьбу".

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