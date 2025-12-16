Планы Путина провалятся с треском: о какой помощи Киеву объявила Великобритания

Великобритания во время очередной встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" объявила о предоставлении Киеву масштабного пакета военной помощи в сфере противовоздушной обороны. Общая стоимость поддержки составляет около 685 миллионов евро. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает Sky News.

По словам главы британского оборонного ведомства, Украина получит современные системы ПВО, ракеты, а также автоматизированные турели, предназначенные для уничтожения беспилотников. Хили подчеркнул, что как украинские военные, так и гражданское население продолжают сопротивляться российской агрессии с чрезвычайным мужеством, несмотря на постоянные атаки.

Министр напомнил, что выступает сопредседателем 32-й встречи в формате Рамштайн, где союзники координируют помощь Украине. По его словам, инвестиции Лондона в размере 600 миллионов фунтов стерлингов в 2025 году крайне важны для защиты украинских городов, сел и объектов энергетической инфраструктуры от массированных ракетных и дроновых ударов России.

Хили подчеркнул, что Великобритания действует в тесной координации с международными партнерами, чтобы обеспечить Украину критически необходимыми средствами обороны. Целью такой поддержки, по его словам, является не только усиление защиты воздушного пространства, но и создание максимально сильных позиций для Украины на пути достижения справедливого и устойчивого мира.

В Лондоне также отмечают, что помощь в сфере ПВО остается одним из приоритетов, учитывая регулярные обстрелы со стороны РФ и попытки подорвать энергетическую безопасность Украины в зимний период.

Читайте на портале "Комментарии" — министр обороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Украине двух дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, обещание по которым было дано еще в августе, а также девятой системы IRIS-T. Это объявление прозвучало во время открытия 32-го заседания Контактной группы по обороне Украины.

По словам Писториуса, усиление украинского ПВО стало возможным благодаря тесной координации с норвежскими партнерами и совместным усилиям союзников. Министр обороны также анонсировал, что на следующий год Берлин передаст Украине значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder из собственных запасов для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны.



