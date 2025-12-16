Плани Путіна проваляться з тріском: про яку допомогу Києву оголосила Британія

Велика Британія під час чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголосила про надання Києву масштабного пакета військової допомоги у сфері протиповітряної оборони. Загальна вартість підтримки становить майже 685 мільйонів євро. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє Sky News.

Джон Гілі. Фото: з відкритих джерел

За словами очільника британського оборонного відомства, Україна отримає сучасні системи ППО, ракети, а також автоматизовані турелі, призначені для знищення безпілотників. Гілі наголосив, що як українські військові, так і цивільне населення продовжують чинити опір російській агресії з надзвичайною мужністю, незважаючи на постійні атаки.

Міністр нагадав, що виступає співголовою 32-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", де союзники координують допомогу Україні. За його словами, інвестиції Лондона у розмірі 600 мільйонів фунтів стерлінгів у 2025 році є вкрай важливими для захисту українських міст, сіл та об’єктів енергетичної інфраструктури від масованих ракетних і дронових ударів Росії.

Гілі підкреслив, що Британія діє у тісній координації з міжнародними партнерами, аби забезпечити Україну критично необхідними засобами оборони. Метою такої підтримки, за його словами, є не лише посилення захисту повітряного простору, а й створення максимально сильних позицій для України на шляху до досягнення справедливого та стійкого миру.

У Лондоні також наголошують, що допомога у сфері ППО залишається одним із пріоритетів, з огляду на регулярні обстріли з боку РФ та спроби підірвати енергетичну безпеку України в зимовий період.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні двох додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, обіцянка щодо яких була дана ще у серпні, а також дев’ятої системи IRIS-T. Це оголошення прозвучало під час відкриття 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

За словами Пісторіуса, посилення української ППО стало можливим завдяки тісній координації з норвезькими партнерами та спільним зусиллям союзників. Міністр оборони також анонсував, що наступного року Берлін передасть Україні значну кількість ракет AIM-9 Sidewinder із власних запасів для подальшого зміцнення протиповітряної оборони.



