Почему королева Елизавета II отвесила "пощечину" принцу Гарри и Меган Маркл

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Хмільовська Інна
Кейт Миддлтон и принц Уильям могут переехать в Виндзорский замок, в который два года назад королева не пустила принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Об этом пишет издание Daily Express.
Елизавета II (фото из открытых источников)
Королева якобы помешала герцогу и герцогине Сассекским переехать в Виндзорский замок в 2019 году. Прежде чем Гарри и Меган решили покинуть Британию, королева отклонила просьбу пары и вместо этого предложила коттедж Фрогмор в поместье Виндзор. Хотя, как сообщалось, пара не могла переехать в Виндзорский замок, выяснилось, что Кейт и принц Уильям теперь могут переехать в резиденцию.
В своей статье для New Zealand Herald королевский комментатор Элснер заявила, что жители Сассекса могут расценить это как "пощечину". Действительно, предположительно этот шаг может добавить "больше боеприпасов" тем, кто считает, что с Сассексами несправедливо обращались в то время, когда они были действующими членами королевской семьи.
Напомним, недавно портал "Комментарии" информировал, что стало известно, чью сторону приняла королева Елизавета II в конфликте между принцами Уильямом и Гарри.
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