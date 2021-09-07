Почему королева Елизавета II отвесила "пощечину" принцу Гарри и Меган Маркл

Кейт Миддлтон и принц Уильям могут переехать в Виндзорский замок, в который два года назад королева не пустила принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Об этом пишет издание Daily Express.

Елизавета II (фото из открытых источников)

"Оскорбление королевой Елизаветой II Меган Маркл и просьба принца Гарри жить в Виндзорском замке можно рассматривать как "пощечину" жителям США", — заявил королевский комментатор в свете недавних сообщений.

Королева якобы помешала герцогу и герцогине Сассекским переехать в Виндзорский замок в 2019 году. Прежде чем Гарри и Меган решили покинуть Британию, королева отклонила просьбу пары и вместо этого предложила коттедж Фрогмор в поместье Виндзор. Хотя, как сообщалось, пара не могла переехать в Виндзорский замок, выяснилось, что Кейт и принц Уильям теперь могут переехать в резиденцию.

В своей статье для New Zealand Herald королевский комментатор Элснер заявила, что жители Сассекса могут расценить это как "пощечину". Действительно, предположительно этот шаг может добавить "больше боеприпасов" тем, кто считает, что с Сассексами несправедливо обращались в то время, когда они были действующими членами королевской семьи.

"Если бы королева открыла свой обожаемый дом для Кембриджей, отказав Гарри и Меган в той же просьбе, было бы трудно не прочитать это как пощечину эмигрантам сассекским. Однако, если этот переезд действительно произойдет, он докажет, что для Уильяма и Кейт уже давно существует одно правило, а для Гарри и Меган — другое", — подчеркнула королевский комментатор.

Напомним, недавно портал "Комментарии" информировал, что стало известно, чью сторону приняла королева Елизавета II в конфликте между принцами Уильямом и Гарри.

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