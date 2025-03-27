logo

BTC/USD

84165.22

ETH/USD

1880.56

LTC/USD

87.42

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Почему на прекращение огня в Украине уже нет надежды: что заявил Стармер
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему на прекращение огня в Украине уже нет надежды: что заявил Стармер

Премьер Британии Стармер раскритиковал Путина касаемо возможного режима тишины

27 марта 2025, 11:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал, что не является серьезным игроком в мирных переговорах. Его обещания заканчиваются сразу после того, как он их произнес и верить им не приходится. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Почему на прекращение огня в Украине уже нет надежды: что заявил Стармер

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

"В отличие от Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский – ред.), Путин показал, что он не является серьезным игроком в этих мирных переговорах. Он играет с согласованным перемирием в Черном море, несмотря на добросовестное участие всех сторон, продолжая наносить разрушительные удары по украинскому народу. Его обещания пустые", — заявил Кир Стармер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, которое было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта. По факту Москва потребовала снятие санкций в обмен на прекращение огня. Хоть ранее США об этом ничего не говорили. Исходя из такого ультимативного заявления можно ли сказать, что переговоры по факту зашли в тупик и прекращение огня теперь кажется малореалистичным? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Москва в ультимативном тоне еще до прекращения огня в войне с Украиной требует снять ряд санкций. Американская сторона такую возможность не исключает. Но при этом говорит, что, если конструктивного диалога не получится, ограничения могут быть усилены. Об том шла речь на пресс-конференции госсекретаря США Марко Рубио. Также похожее заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lefigaro.fr/international/en-direct-guerre-en-ukraine-macron-affirme-qu-il-est-beaucoup-trop-tot-pour-evoquer-une-levee-des-sanctions-contre-moscou-20250327
Теги:

Новости

Все новости