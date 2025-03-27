Почему на прекращение огня в Украине уже нет надежды: что заявил Стармер

Российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал, что не является серьезным игроком в мирных переговорах. Его обещания заканчиваются сразу после того, как он их произнес и верить им не приходится. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

"В отличие от Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский – ред.), Путин показал, что он не является серьезным игроком в этих мирных переговорах. Он играет с согласованным перемирием в Черном море, несмотря на добросовестное участие всех сторон, продолжая наносить разрушительные удары по украинскому народу. Его обещания пустые", — заявил Кир Стармер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, которое было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта. По факту Москва потребовала снятие санкций в обмен на прекращение огня. Хоть ранее США об этом ничего не говорили. Исходя из такого ультимативного заявления можно ли сказать, что переговоры по факту зашли в тупик и прекращение огня теперь кажется малореалистичным? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Москва в ультимативном тоне еще до прекращения огня в войне с Украиной требует снять ряд санкций. Американская сторона такую возможность не исключает. Но при этом говорит, что, если конструктивного диалога не получится, ограничения могут быть усилены. Об том шла речь на пресс-конференции госсекретаря США Марко Рубио. Также похожее заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент.



