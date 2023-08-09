Подполковник из Британии рассказал о главном преимуществе и назвал уязвимости украинской армии

По словам британского подполковника в отставке, экс-советника министра обороны Украины Глена Гранта, существуют преимущества и уязвимость Вооруженных Сил Украины.

В Украине очень мотивирована армия (фото из открытых источников)

"Преимущество в том, что украинская армия, наверное, наиболее умная в мире. У нее очень много военных, профессоров, специалистов в IT-сфере. Все эти люди сейчас находятся на фронте, и мы знаем, что уровень их морали очень высок, они очень мотивированы", — высказался эксвоенный, участник брифинга в помещении медиацентра "Украина-Одесса", пишет "УНИАН"

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Бывший военный продолжил, что еще большее количество жертв на войне повлияет на боевой дух граждан Украины, так же и недостаточная мощная поддержка со стороны украинского и западных правительств.

"Если говорить о самой большой уязвимости украинской армии, это то, что украинское правительство все еще не воспринимает войну серьезно. Если бы украинское правительство серьезно воспринимало войну, то была бы значительная борьба с коррупцией, потому что надо направлять деньги на борьбу, а не в ремонт дорог, закладку парков и тому подобное", — подчеркнул военный из Британии.

Грант утверждает, что украинские вооруженные силы и само общество будут уязвимы, пока не искоренится коррупция, избавятся от служащих в системе, оказывающих поддержку РФ, а средства не направят на передовую.

"Сейчас вижу, что правительство не до конца понимает, что проигрывает борьбу в этом направлении. Тратит время на качество других задач, но этого времени не хватает на борьбу с Россией", — заметил британский подполковник.

Еще Грант признал, что нет пока единого мнения у западных стран, чтобы предоставить нашей стране именно то, что ему нужно. Как он говорит, кое-что в этом виноваты должностные лица Министерства обороны Украины, которые все время "перепрыгивают" с одной важной задачи на другую.

"Они говорят о танках, самолетах, но необходимо помнить, что именно пехота выигрывает войну — надо поддерживать пехоту надлежащим оборудованием и т.д. Думаю, что некоторые генералы виноваты в том, что не понимают ее важность, потому что думают старыми подходами прошлого века", — подытожил бывший советник министра обороны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского ответили на критику о контрнаступлении ВСУ