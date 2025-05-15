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Кравцев Сергей
Великобритания раскритиковала российскую делегацию, которую диктатор Владимир Путин отправил на переговоры в Турцию вместо себя. На фоне этого официальный Лондон призвали усиливать НАТО. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Британии Дэвида Лемми.
Дэвид Лемми. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Великобритании сейчас находится в турецкой Анталии, где 15 мая должна состояться неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО.
Министр отметил, что, принимая во внимание российских чиновников, которые приехали представлять Москву, чрезвычайно важно, чтобы НАТО "удвоило усилия по всей Евро-Атлантике, чтобы подтвердить обязательства по расходам на оборону".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил о готовности прибыть на переговоры Украины и России в Турцию. Американский лидер отметил, что он готов отправиться на переговоры воюющих стран, "если это будет уместно".
Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что были большие ожидания от турецких переговоров Украины и России, с их приближением становится очевидно, что никакого прогресса в вопросе урегулирования войны ждать не стоит. Ведь российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал призыв президента Украины Владимира Зеленского встретиться для прямых переговоров на высоком уровне в Турции. Вместо себя хозяин Кремля отправил туда команду своих чиновников, что поставило под сомнение саму возможность переговоров между сторонами. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
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