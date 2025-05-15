После неявки Путина на встречу с Зеленским Британия обратилась к союзникам с призывом

Великобритания раскритиковала российскую делегацию, которую диктатор Владимир Путин отправил на переговоры в Турцию вместо себя. На фоне этого официальный Лондон призвали усиливать НАТО. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Британии Дэвида Лемми.

Дэвид Лемми. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Великобритании сейчас находится в турецкой Анталии, где 15 мая должна состояться неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО.

"Мы пришли с одним единственным посланием — поддержать Украину и обеспечить справедливый, длительный и прочный мир. И готовность к этому миру демонстрирует также присутствие президента Зеленского здесь, в Турции. И, конечно, мы внимательно следили, направляясь на эти переговоры, замечая российских лиц низкого уровня, которые приезжают представлять российскую сторону", — отметил Лемми.

Министр отметил, что, принимая во внимание российских чиновников, которые приехали представлять Москву, чрезвычайно важно, чтобы НАТО "удвоило усилия по всей Евро-Атлантике, чтобы подтвердить обязательства по расходам на оборону".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил о готовности прибыть на переговоры Украины и России в Турцию. Американский лидер отметил, что он готов отправиться на переговоры воюющих стран, "если это будет уместно".

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что были большие ожидания от турецких переговоров Украины и России, с их приближением становится очевидно, что никакого прогресса в вопросе урегулирования войны ждать не стоит. Ведь российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал призыв президента Украины Владимира Зеленского встретиться для прямых переговоров на высоком уровне в Турции. Вместо себя хозяин Кремля отправил туда команду своих чиновников, что поставило под сомнение саму возможность переговоров между сторонами. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.



