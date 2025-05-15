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Трамп вновь собирается в Турцию на переговоры по Украине: что заявил в этот раз

Дональд Трамп готов прибыть на переговоры Украины и РФ, но назвал условие

сегодня, 11:00
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности прибыть на переговоры Украины и России в Турцию. Американский лидер отметил, что он готов отправиться на переговоры воюющих стран, "если это будет уместно".

Трамп вновь собирается в Турцию на переговоры по Украине: что заявил в этот раз

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я бы отправился в Турцию в пятницу, если это будет уместно, на переговоры Украины и России", — заявил Дональд Трамп.

При этом издание "Sky News" сообщило, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах Украины и России в Стамбуле в четверг. 

Также вчера поздно вечером Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции. Об этом сообщают российские СМИ. В состав вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Также Путин утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной. Самого его в списке нет, что говорит о том, что он не летит в Стамбул.

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Также издание "Комментарии" сообщало – официальный Вашингтон хотел бы увидеть прогресс в вопросе мирного урегулирования войны в Украине "в ближайшие пару дней". При этом в Вашингтон прекрасно понимают, что военного решения вопроса не существует. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

"У НАТО есть возможность стать еще сильнее. Трамп открыт к любому механизму, который приведет нас к справедливому миру в российско-украинской войне. Мы хотим увидеть прогресс в ближайшие пару дней. Военного решения российско-украинского конфликта не существует", — отметил глава Госдепа.




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Источник: https://x.com/clashreport/status/1922913109611569413
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