logo

BTC/USD

101458

ETH/USD

3336.04

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания После перемирия в Украине начнется новая война: к какому сценарию готовится Британия
commentss НОВОСТИ Все новости

После перемирия в Украине начнется новая война: к какому сценарию готовится Британия

Politico пишет, что Британия готовится к возможному наступлению РФ в Арктике

7 ноября 2025, 10:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На севере Норвегии британские военные отрабатывают сценарии возможного российского наступления. В секретном командном центре вблизи города Буде, внутри скалы, командиры и правительственные советники моделируют, как действовать в случае, если путинский режим решит начать агрессию у северного фланга НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Politico".

После перемирия в Украине начнется новая война: к какому сценарию готовится Британия

Британские военные. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что это масштабные учения, в которых принимают участие военные лидеры из стран Северной и Балтийской Европы, происходят через год после условного "прекращения огня" в Украине. Участникам предлагают реагировать на смоделированные варианты – от пророссийских беспорядков в соседних странах до атак беспилотников и кибератак.

Журналисты подчеркивают, такая подготовка не является простой симуляцией. После диверсий на подводных кабелях в Балтии, нарушений воздушного пространства дронами и роста активности российских кораблей возле Британии вопрос безопасности "крайнего севера" стал одним из главных в европейской оборонной политике.

Авторы публикации обращают внимание, что после аннексии Крыма в 2014 году Великобритания возглавила создание Объединенных экспедиционных сил (JEF) – коалиции из десяти стран, призванной реагировать на угрозы на северном фланге Европы. Теперь, когда США сосредотачиваются на собственных приоритетах при президентстве Дональда Трампа, JEF может стать главным европейским инструментом сдерживания России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина все ближе к тому, чтобы столкнуться с "вечной войной" и медленным сокращением территории. Это произойдет, если Европа не усилит давление на Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Guardian заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://politico.eu/article/britain-nordic-war-game-russian-threat/
Теги:

Новости

Все новости