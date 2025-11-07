После перемирия в Украине начнется новая война: к какому сценарию готовится Британия

На севере Норвегии британские военные отрабатывают сценарии возможного российского наступления. В секретном командном центре вблизи города Буде, внутри скалы, командиры и правительственные советники моделируют, как действовать в случае, если путинский режим решит начать агрессию у северного фланга НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Politico".

Британские военные. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что это масштабные учения, в которых принимают участие военные лидеры из стран Северной и Балтийской Европы, происходят через год после условного "прекращения огня" в Украине. Участникам предлагают реагировать на смоделированные варианты – от пророссийских беспорядков в соседних странах до атак беспилотников и кибератак.

Журналисты подчеркивают, такая подготовка не является простой симуляцией. После диверсий на подводных кабелях в Балтии, нарушений воздушного пространства дронами и роста активности российских кораблей возле Британии вопрос безопасности "крайнего севера" стал одним из главных в европейской оборонной политике.

Авторы публикации обращают внимание, что после аннексии Крыма в 2014 году Великобритания возглавила создание Объединенных экспедиционных сил (JEF) – коалиции из десяти стран, призванной реагировать на угрозы на северном фланге Европы. Теперь, когда США сосредотачиваются на собственных приоритетах при президентстве Дональда Трампа, JEF может стать главным европейским инструментом сдерживания России.

