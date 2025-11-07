Після перемир'я в Україні розпочнеться нова війна: до якого сценарію готується Британія

На півночі Норвегії британські військові відпрацьовують сценарії можливого російського наступу. У секретному командному центрі поблизу міста Буде, всередині скелі, командири та урядовці моделюють, як діяти, якщо путінський режим вирішить розпочати агресію біля північного флангу НАТО. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Politico".

Британські військові. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що це масштабні навчання, у яких беруть участь військові лідери з країн Північної та Балтійської Європи, відбуваються за рік після умовного "припинення вогню" в Україні. Учасникам пропонують реагувати на змодельовані варіанти – від проросійських заворушень у сусідніх країнах до атак безпілотників та кібератак.

Журналісти наголошують, така підготовка не є простою симуляцією. Після диверсій на підводних кабелях у Балтії, порушень повітряного простору дронами та зростання активності російських кораблів біля Британії питання безпеки "крайньої півночі" стало одним із головних у європейській оборонній політиці.

Автори публікації звертають увагу, що після анексії Криму у 2014 році Великобританія очолила створення Об'єднаних експедиційних сил (JEF) – коаліції із десяти країн, покликаної реагувати на погрози на північному фланзі Європи. Тепер, коли США зосереджуються на власних пріоритетах за президентства Дональда Трампа, JEF може стати головним європейським інструментом стримування Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна дедалі ближче до того, щоб зіткнутися з "вічною війною" та повільним скороченням території. Це станеться, якщо Європа не посилить тиск на Росію. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю The Guardian заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.



