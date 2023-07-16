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Бен Уоллес объявил, что уйдет с должности министра обороны: политик назвал причину

Министр обороны Великобритании объявил, что оставит большую политику после 24 лет работы.

сегодня, 08:55
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вскоре оставит большую политику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Бен Уоллес объявил, что уйдет с должности министра обороны: политик назвал причину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото из открытых источников

Британский политик Бен Воллес, дольше всего возглавлявший министерство обороны страны и успел поработать во время полномасштабного вторжения в Украину с тремя разными премьерами, заявил, что покидает большую политику. Уоллес сказал, что не будет участвовать в следующих выборах в Палату представителей, таким образом британский политик не сможет быть депутатом.


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"В следующий раз я не буду баллотироваться", — заявил Воллес.

Кроме того, Бен Уоллес рассказал, что осенью премьер-министр Риши Сунак проведет перестановки в министерствах. В это время Уоллес уйдет с должности Министра обороны. Несмотря на это, британец объяснил, что не будет преждевременно уходить с должности, как это делали ранее коллеги Бориса Джонсона.

"Я пошел в политику в парламенте Шотландии в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у постели", – объяснил свой уход ВУллес.

Журналисты уточнили у Уоллеса, для чего ему нужно три телефона, однако министр обороны Британии трижды ответил, что это секрет.

Интервью Бена Уоллеса вышло через несколько дней после скандальных заявлений политика о поставках оружия Украине. На саммите НАТО Уоллес рассказал, что после приезда в Украину сразу получил список оружия и сказал на это "мы не Amazon".

Напомним, что Министерство обороны Великобритании одно из первых объявило об отправке оружия в Украину после российского вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ирина Верещук отреагировала на прозвучавшие на саммите НАТО скандальные слова министра обороны Великобритании.

Также "Комментарии" писали о Уоллесе, который рассказал о кодовых словах для поставок оружия в Украину.



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Источник: https://news.sky.com/story/amp/defence-minister-ben-wallace-to-stand-down-at-next-election-12921562
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