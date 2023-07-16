Бен Уоллес объявил, что уйдет с должности министра обороны: политик назвал причину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вскоре оставит большую политику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото из открытых источников

Британский политик Бен Воллес, дольше всего возглавлявший министерство обороны страны и успел поработать во время полномасштабного вторжения в Украину с тремя разными премьерами, заявил, что покидает большую политику. Уоллес сказал, что не будет участвовать в следующих выборах в Палату представителей, таким образом британский политик не сможет быть депутатом.

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"В следующий раз я не буду баллотироваться", — заявил Воллес.

Кроме того, Бен Уоллес рассказал, что осенью премьер-министр Риши Сунак проведет перестановки в министерствах. В это время Уоллес уйдет с должности Министра обороны. Несмотря на это, британец объяснил, что не будет преждевременно уходить с должности, как это делали ранее коллеги Бориса Джонсона.

"Я пошел в политику в парламенте Шотландии в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у постели", – объяснил свой уход ВУллес.

Журналисты уточнили у Уоллеса, для чего ему нужно три телефона, однако министр обороны Британии трижды ответил, что это секрет.

Интервью Бена Уоллеса вышло через несколько дней после скандальных заявлений политика о поставках оружия Украине. На саммите НАТО Уоллес рассказал, что после приезда в Украину сразу получил список оружия и сказал на это "мы не Amazon".

Напомним, что Министерство обороны Великобритании одно из первых объявило об отправке оружия в Украину после российского вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ирина Верещук отреагировала на прозвучавшие на саммите НАТО скандальные слова министра обороны Великобритании.

Также "Комментарии" писали о Уоллесе, который рассказал о кодовых словах для поставок оружия в Украину.