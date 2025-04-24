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После удара по Украине первой решила действовать Британия: какие проблемы ждут РФ

Британия ввела 150 новых санкций в отношении России после удара по Украине

сегодня, 12:03
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Кравцев Сергей

Официальный Лондон ввел новый пакет санкций против России утром 24 апреля. Он включает в том числе запрет на ввоз контроллеров видеоигр, используемых для управления дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico".

После удара по Украине первой решила действовать Британия: какие проблемы ждут РФ

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что правительство Британии запретило экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые используются для управления беспилотниками на линии фронта в Украине.

В частности, в новом пакете мер, о котором стало известно сегодня утром и включающем 150 новых торговых санкций против России, есть еще одна неприятная деталь для России. Великобритания также выдала свой запрет на попадание в страну других технологий, включая программное обеспечение, позволяющее искать и разрабатывать новые нефтяные и газовые скважины.

"Сегодня мы используем наши полномочия, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизни украинцев и защитить британский бизнес от циничной эксплуатации со стороны России", — отметил министр санкций Великобритании Стивен Доути.

Новые санкции начнут действовать незамедлительно вступают в силу немедленно. Лондон решил в этот раз нанести основной санкционный удар по торговому сектору, а не по финансовому, как было ранее.

Сегодняшний пакет в основном сосредоточен на том, чтобы лишить инновационное программное обеспечение и технологии доступа к оборонному и энергетическому секторам России, включая контроллеры видеоигр и передачу технологий, используемых в производстве товаров Common High Priority.

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Источник: https://www.politico.eu/article/uk-bans-export-of-killer-video-games-controllers-to-russia/
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