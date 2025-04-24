После удара по Украине первой решила действовать Британия: какие проблемы ждут РФ

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Кравцев Сергей
Официальный Лондон ввел новый пакет санкций против России утром 24 апреля. Он включает в том числе запрет на ввоз контроллеров видеоигр, используемых для управления дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico".
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Отмечается, что правительство Британии запретило экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые используются для управления беспилотниками на линии фронта в Украине.
В частности, в новом пакете мер, о котором стало известно сегодня утром и включающем 150 новых торговых санкций против России, есть еще одна неприятная деталь для России. Великобритания также выдала свой запрет на попадание в страну других технологий, включая программное обеспечение, позволяющее искать и разрабатывать новые нефтяные и газовые скважины.
Новые санкции начнут действовать незамедлительно вступают в силу немедленно. Лондон решил в этот раз нанести основной санкционный удар по торговому сектору, а не по финансовому, как было ранее.
Сегодняшний пакет в основном сосредоточен на том, чтобы лишить инновационное программное обеспечение и технологии доступа к оборонному и энергетическому секторам России, включая контроллеры видеоигр и передачу технологий, используемых в производстве товаров Common High Priority.
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