Это станет желанной новостью для Москвы: почему Путин готов принять мирное предложение Трампа

Мирный план, при котором российские войска остались бы глубоко внутри на востоке Украины, стал бы настоящей победой для Москвы. И именно такой вариант якобы прекращения войны в Украине сейчас активно обсуждается в Белом доме. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Формальное "замораживание" конфликта фактически означало бы вынужденную капитуляцию Украины и передачу значительной части её территорий России, что противоречит принципам самоопределения и уважения границ, которыми руководствуются США и европейские страны, оказывающие поддержку Киеву с начала вторжения", — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркивают, реакцию Киева, который всячески упирается новым подходам Трампа, можно понять. Ведь среди условий — "замораживание" текущей линии фронта, признание аннексии Крыма Россией и отказ Украины от вступления в НАТО. Такие условия, по всей видимости, направлены на усиление давления на Украину, которая давно отказывается признавать претензии России на свои территории, особенно это касается Крыма.

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Ранее "Комментарии" писали – переговоры о прекращении огня и в целом окончании войны, которые так широко анонсировались и которые должны были состояться в Лондоне на уровне глав МИД, неожиданно отложили. Уровень делегаций снизили на фоне сообщений СМИ о "мирном" плане Вашингтона, который предусматривает признание Крыма российским и заморозку фронта. На этом фоне появилось новое заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон прекратит посредничество между Россией и Украиной по прекращению войны, если не получит положительного ответа на свои предложения. Что стало настоящей причиной срыва переговоров? Может ли это стать точкой невозврата, когда США все же выйдут из переговорного процесса? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



