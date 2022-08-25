Посол Британии рассказала, есть ли у РФ безопасный для Украины преемник Путина

Сейчас в России нет претендента на президентский пост после Владимира Путина, руководство которого оказалось безопасным для Украины. Об этом заявила посол Британии Мелинда Симмонс, пишет РБК-Украина .

В РФ не виден преемник Путина, который бы не угрожал Украине (фото из открытых источников)

Как отметила дипломат, граждане РФ должны подумать и определить, каким будет их будущее.

"И я также думаю, что трудно увидеть в российском ландшафте человека, что мог бы заменить Путина, который сразу заставил бы украинцев чувствовать себя безопаснее", — выразила свое мнение представительница Британии.

Посол еще подчеркнула, на то, чтобы изменился политический режим, или российские граждане почувствовали дыхание демократизации, должно пройти какое-то время.

По словам посла Британии в Украине, это не зависит от того, какое решение примут жители РФ, сделают ли другой выбор. Для этого нужно время. По этой причине в Украине и соседних странах Европы все демократические силы должны признать, что такой процесс – долгосрочная перспектива. Для этого тоже нужно всем изменить свою политику.

При этом Симмонс в качестве примера привела то, как растет присутствие блока Альянса в соседних с нашим государством странах.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что СМИ узнали, как Путин собрался спасать войну в Украине . В Кремле приняли решение на затягивание так называемой "спецоперации" не только потому, что стратегические цели, которые ставил Путин перед началом войны не достигнуты, но еще и потому, что в Москве всерьез рассчитывают поколебать европейское единство, когда начнутся морозы и европейцы начнут испытывать дефицит. русского. газа. Вот тогда, надеется Путин, ЕС может более убедительно начать склонять Украину согласиться на переговоры с Россией на тех условиях, которые озвучит российский президент.

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