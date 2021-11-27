Посол Великобритании рассказала, ограничат ли украинским туристам въезд в Туманный Альбион

Посол Великобритании Мелинда Симмонс сообщила, что и дальше к туристам будут выдвигать требования относительно обязательной вакцинации на фоне сложной ситуации с распространением коронавируса в странах Европы. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Украина 24".

Туристам из Украины пока что не ограничивают въезд в Британию, фото из открытых источников

По ее словам, ситуация с коронавирусной эпидемией в Западной Европе сложная. Сейчас количество новых случаев заболевания в Германии увеличивается, особенно в тех странах, где низкий уровень вакцинации. Сейчас в Великобритании ситуация несколько лучше даже несмотря на то, что количество больных больше, чем в Украине. Такая ситуация сложилась из-за того, что Великобритания раньше начала вакцинацию и граждане имеют лучший иммунитет. Однако, по словам посла Симмонс, в ее стране будет проблема с заболеваемостью, если не начнется вакцинация бустерной дозой.



"Мы говорим о борьбе с пандемией, которая будто бы идет по кругу. Если украинцы хотят путешествовать, то они должны быть вакцинированы. Чем больше людей получат прививки, тем больше граждан смогут путешествовать (в Британию). В ближайшем будущем я не вижу причин почему ограничения для поездок украинцев могут быть усилены", — подчеркнула посол.

Как сообщал портал "Комментарии", страны Евросоюза и Соединенные штаты ввели ограничения для туристов из стран, расположенных на юге Африки из-за обнаружения нового штамма коронавируса. На днях было проведено специальное заседание Всемирной организации здравоохранения, на котором ученые обсудили появление мутации. Новый штамм " Омикрон " может привести к более сложным последствиям, чем те вирусы, которые циркулировали до этого.





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