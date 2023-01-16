Поставок вертолетов Украине не будет: в Минобороны Британии сделали тревожное заявление

Ряд СМИ обнародовал информация о том, что Великобритания отправит в Украину ударные вертолеты Apache AH64 E, способные уничтожать российские танки десятками. Однако в оборонном ведомстве Британии это опровергли. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение редактора "Sky News" Дебору Хейнс в Twitter.

Министр обороны Британии Бен Уоллес. Фото: Getty Images

"Министерство обороны (Ред. – Британии) говорит, что статья Daily Mirror о том, что Великобритания пришлет в Украину ударные вертолеты Apache, является неверной", — заявила Хейнс.

Стоит напомнить, 14 января, Британия официально подтвердила, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

Позже Правительство Британии заявило, что уже в ближайшие недели Украина получит эскадрон танков и 30 САУ.

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Также издание "Комментарии" сообщало — страны, которые уже передавали вооружение в РФ, такие как Иран и КНДР, не имеют планов отказываться от дальнейших поставок оружия в страну-агрессора. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявила постоянный представитель США при этой организации Линда Томас-Гринфилд. Что Украина и мир могут противопоставить этим рискам? Почему Путин так откровенно сближается с изгоями? Реально ли сломать эту новую "ось зла"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — стало известно, чем и когда Россия отблагодарит Иран за поставки дронов.

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