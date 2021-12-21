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Появилась реакция Британии на обвинение против Порошенко

Посол Британии Мелинда Симмонс отметила важность беспристрастного расследования

21 декабря 2021, 16:17
Автор:

Кравцев Сергей
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Посол Британии Мелинда Симмонс отметила, что она следит за делом против пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Дипломат подчеркнула, в этом деле важно беспристрастное расследование. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Мелинда Симмонс опубликовала в Twitter.

Появилась реакция Британии на обвинение против Порошенко

Мелинда Симмонс. Фото: Facebook

Комментарий Мелинды Симмонс был краткий и в нем она главный акцент сделала на том, чтобы, как правоохранительные, так и судебные органы прошлись по всем фактам подробно и беспристрастно, профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к процедурам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Петру Порошенко послали сообщение о подозрении в государственной измене. При этом вручить лично в руки подозрение не удалось, поскольку Петр Порошенко в данное время находится за границей. Он отбыл за границу 17 декабря, как раз в тот день, когда должны были вручить ему подозрение. На допрос в ГБР Порошенко ждут 23 декабря, но уже ясно, что лидер "ЕС" не явится, поскольку вернется в Украину не раньше первой половину января 2022 года.

Эксперты в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" разобрали по полочкам те обвинения, которые инкриминируют Порошенко, попытавшись спрогнозировать, есть ли шанс, что пятый президент окажется на скамье подсудимых. Мнение экспертов разделились. Одна часть считает, что Порошенко уже продемонстрировал трусость, когда 17 декабря фактически сбежал за границу. Другие же эксперты считают, что Порошенко никуда не убегал, а новое дело против него – это попытка власти отлечь внимание общества от реальных проблем в государстве.



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Источник: https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1473270136060661760?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1473270136060661760%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2021%2F12%2F21%2F7318154%2F
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