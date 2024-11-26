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Появятся ли британские войска в Украине: глава МИД дал ответ

Британская сторона готова поддерживать Киев, но об отправке британских войск пока что речь не идет

сегодня, 13:50
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Кравцев Сергей

Лондон готов и дальше помогать Украине в борьбе с российской агрессией. Но помощь Украине от Великобритании не будет заключаться в отправлении войск на украинскую территорию. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время подхода к СМИ на встрече глав МИД "Большой семерки" (G7) в Италии озвучил министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми, пишет Sky News.

Появятся ли британские войска в Украине: глава МИД дал ответ

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми. Фото из открытых источников

Министр озвучил позицию британских властей насчет помощи украинскому государству.

Глава МИД Британии сказал, что его страна готова поддерживать нашу страну, в том числе, проводя обучение наших защитников.

"Мы совершенно ясно заявляем, что готовы и продолжаем поддерживать украинцев, в частности, путем обучения, но уже давно существует позиция, согласно которой мы не будем отправлять британские войска на театр военных действий", – заявил топ-дипломат Британии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – после победы Дональда Трампа в США в Европе возобновились разговоры о возможности отправить свои войска на войну в Украине. На эти сообщения отреагировал глава МИД Италии Антонио Таяни, заявивший, что его страна не будет отправлять итальянских солдат в Украину.

На пресс-конференции министров иностранных дел "Группы семи" министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прокомментировал возможность отправки собственных войск в Украину. По его словам, это будет шагом к усилению войны.

"Мы не будем отправлять итальянских солдат воевать в Украину. Мы должны избежать эскалации", – сказал Таяни.




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