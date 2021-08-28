Пожар в британском Уорвикшире до сих пор не могут потушить: что известно о пострадавших

Пожар в Уорикшире все еще продолжается. 27 августа там на заводе по производству пластмасс произошел взрыв и вспыхнул пожар, который продолжается до сих пор. Местные в тот день жаловались на сильный химический запах. Об этом сообщает издание BBC News.

Пожар в британском Уорвикшире еще тушат, фото из открытых источников

По словам главного начальника пожарно-спасательной службы Уорикшира Барнаби Бригґса, взрывы произошли из-за того, что вспыхнули емкости с химикатами, которые хранились на заводе. Бригґс сказал, что огонь удалось локализовать.

"Пожарные неутомимо работали в чрезвычайно сложных условиях и сделали огромную работу по преодолению этого масштабного пожара. Есть надежда, что все может вернуться к нормальному состоянию, однако ожидается, что операция займет несколько дней. Мы работаем над тем, чтобы минимизировать неудобства для общественности, но между тем призываем к продолжению сотрудничества и взаимопониманию", — подчеркнул руководитель полиции города Майк Смит.

Сообщается, что бесследно исчез один человек, работник одного из предприятий, расположенных у эпицентра пожара. Его семью уже уведомили о том, что поиски мужчины продолжаются.



Из окрестных домов были эвакуированы граждане. Их пока не пропускают домой. Только после завершения мониторинга качества воздуха местные жители, которые были эвакуированы из района, смогут вернуться в дома.

Представители Общественного здоровья Англии советуют теперь всем местным жителям вновь открывать окна и проветрить помещения.

Также сообщается, что местных предупреждают, чтобы они не касались мусора от пожара и не пытались убрать его самостоятельно. Операция по уборке будет проведена районным советом города.

Расследование причин пожара продолжается. Полиция позволила работникам близлежащих офисов зайти в помещения и забрать ценные вещи. Также владельцам автомобилей, припаркованных неподалеку от пожара, тоже разрешили забрать транспорт. В городе открыли часть дорог для проезда.



Как писал портал "Комментарии", в британском городе произошел взрыв.

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