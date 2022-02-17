Правительство Уэльса планирует ежемесячно платить молодежи по 1600 фунтов

В рамках правительственного эксперимента по базовому доходу жители Уэльса, которым в течение года исполнится 18, смогут ежемесячно получать по 1600 фунтов стерлингов (более 2000 долларов США). Об этом сообщает BBC. Начать эксперимент хотят летом 2022-го. Согласно ему, участники будут получать базовый доход в течение двух лет со следующего месяца после их дня рождения. При этом выплаты не будут уменьшать или прекращать, если гражданин трудоустроится и начнет получать зарплату. Но и налогообложение базового дохода не будет исключительным — стандартная ставка в 20%.

Правительство - фото из открытых источников

В правительстве объяснили, что таким образом они хотят проверить, помогают ли людям подобные односторонние выплаты подготовиться к самостоятельной взрослой жизни, а также выяснить, как они влияют на граждан в финансовом, физическом и эмоциональном плане. Предварительно в эксперименте смогут поучаствовать около 500 человек, а правительство выделит на это 20 миллионов фунтов стерлингов. На анонс проекта в Уэльсе отреагировали по-разному: часть людей считает это бесполезным расходованием средств, а часть предлагает расширить количество участников и выражает надежду, что это поможет бороться с бедностью. Обе стороны приводят примеры предварительных экспериментов с базовым доходом. Так, ранее подобные проекты были инициированы и в Германии и Финляндии. Тогда уровень бедности не уменьшился, однако участники программы стали чувствовать себя счастливее и испытывали меньше стресса.

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