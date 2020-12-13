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Правительство Великобритании призвало магазины запасаться продуктами

Причиной возможной продуктовой паники может стать выход Великобритании из ЕС без сделки

сегодня, 09:28
Автор:

Сергей Медведев

Отсутствие торговой сделки с Евросоюзом беспокоит власти Британии. На фоне  выхода страны из ЕС без соглашения, возможна паника среди населения, поскольку переговоры с представителями Евросоюза в очередной раз зашли в тупик. 

Правительство Великобритании призвало магазины запасаться продуктами

 "Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при COVID-19, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро все может пойти не по плану", — рассказал The Sunday Times сотрудник одного из супермаркетов.

В связи с возможным ажиотажем на продукты, правительство обратилось к владельцам и управляющим торговых сетей с рекомендацией сделать запасы продуктов питания и иных товаров из расчета на шесть недель, поскольку из-за паники и бума возможен дефицит. Первоочередным является создание запаса лекарств и медикаментов. По мнению министров, подобный эффект может вызвать выход Великобритании из Евросоюза без торгового соглашения.

Следующий раунд переговоров по сделке ожидается 13 декабря. Соединенное Королевство будет представлять премьер-министр Борис Джонсон. Со стороны Евросоюза переговоры будет вести глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен.  В ходе встречи они должны решить, стоит ли в дальнейшем обсуждать условия торгового соглашения.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Соединенного Королевства приступили к вакцинации граждан от коронавируса. В стране объявили так называемый V-Day — 8 декабря стартует программа массовых прививок. Согласно планам на первом этапе в Британии прививать будут медиков и пожилых людей. Для этого на территории страны развернули около 70 специализированных центров.

 


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Источник: https://www.thetimes.co.uk/edition/news/ministers-warn-supermarkets-to-stockpile-food-amid-no-deal-brexit-fears-zc36tsf6z
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