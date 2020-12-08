В Великобритании начали массовую вакцинацию граждан

Власти Соединенного Королевства приступили к вакцинации граждан от коронавируса. В стране объявили так называемый V-Day — 8 декабря стартует программа массовых прививок. Согласно планам на первом этапе в Британии прививать будут медиков и пожилых людей. Для этого на территории страны развернули около 70 специализированных центров.

В Великобритании стартовала кампания по массовой вакцинации

Отмечается, что Великобритания стала первой страной в мире, которая применила вакцину от компании Pfizer. Вакцинация для англичан является добровольной. Сама кампания продлится как минимум до весны. Пока правительство располагает вакциной в количестве 8000 тыс. доз, однако власти уже закупили еще 40 млн, которые будут доступны в 2021 году.

"Мы вспомним сегодняшний день, V-Day, как ключевой момент в нашей борьбе с этой ужасной болезнью", — заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок и добавил, что теперь виден "свет в конце туннеля".

В то же время премьер-министр Борис Джонсон обратился к гражданам с просьбой все равно придерживаться тех ограничений, которые введены в каждом регионе в связи с эпидемией.

Как сообщал портал "Комментарии", Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайен. Главная задача, которая сейчас стоит перед правительством — это формирование доверия граждан к вакцинации. Кейт О'Брайен предполагает, что в ряде стран может быть сложная эпидемиологическая ситуация, по которой власть и медицинские учреждения будут настаивать на обязательной вакцинации, но ВОЗ не рекомендует к этому прибегать.

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