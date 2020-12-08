В Великобритании начали массовую вакцинацию граждан

Язык
Coinspot 08.12.2020
BTC/USD
19128.36
ETH/USD
587.77
LTC/USD
82.79
НБУ 08.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.50
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Власти Соединенного Королевства приступили к вакцинации граждан от коронавируса. В стране объявили так называемый V-Day — 8 декабря стартует программа массовых прививок. Согласно планам на первом этапе в Британии прививать будут медиков и пожилых людей. Для этого на территории страны развернули около 70 специализированных центров.
В Великобритании стартовала кампания по массовой вакцинации
Отмечается, что Великобритания стала первой страной в мире, которая применила вакцину от компании Pfizer. Вакцинация для англичан является добровольной. Сама кампания продлится как минимум до весны. Пока правительство располагает вакциной в количестве 8000 тыс. доз, однако власти уже закупили еще 40 млн, которые будут доступны в 2021 году.
В то же время премьер-министр Борис Джонсон обратился к гражданам с просьбой все равно придерживаться тех ограничений, которые введены в каждом регионе в связи с эпидемией.
Как сообщал портал "Комментарии", Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайен. Главная задача, которая сейчас стоит перед правительством — это формирование доверия граждан к вакцинации. Кейт О'Брайен предполагает, что в ряде стран может быть сложная эпидемиологическая ситуация, по которой власть и медицинские учреждения будут настаивать на обязательной вакцинации, но ВОЗ не рекомендует к этому прибегать.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости