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Премьер Британии заявил, что правительство разработало шесть шагов для усиления давления на агрессора

Джонсон предлагает союзникам шесть шагов по противодействию агрессору

сегодня, 08:54
Автор:

Козлова Альбіна
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал других лидеров 5 марта присоединиться к плану из шести пунктов в ответ на вторжение России в Украину, начиная от гуманитарной поддержки и заканчивая экономическим давлением на Москву. Об этом пишет Reuters.

Премьер Британии заявил, что правительство разработало шесть шагов для усиления давления на агрессора

Фото иллюстративное / Pixabay

В преддверии встреч с лидерами Канады, Нидерландов и Центральной Европы в Лондоне Джонсон заявил в субботу, 5 марта, что вторжение президента России Владимира Путина было провальным.

"Недостаточно выразить нашу поддержку международному порядку, основанному на правилах, — мы должны защищать его от постоянных попыток переписать правила с помощью военной силы", — сказал Джонсон в заявлении.

Политик перечислил свои цели, в том числе создание международной гуманитарной коалиции для Украины, поддержка ее самообороны и максимальное экономическое давление на Москву. Джонсон также призвал к дипломатическим путям деэскалации с привлечением правительства Украины, усилением безопасности в европейско-атлантическом пространстве и прекращением российской деятельности в Украине.

После встречи с премьер-министрами Канады и Нидерландов в понедельник, 7 марта, Джонсон на следующий день встретится с лидерами Чехии, Венгрии, Польши и Словакии – стран, где самый большой наплыв беженцев из Украины. Британия планирует ускорить реализацию санкции против российских бизнесменов с помощью новых правовых мер, направленных на рассмотрение в парламент.

Как сообщал портал, стало известно, сколько украинцев вступило в терроборону за 10 дней войны. Замглавы оборонного министерства Анна Маляр обнародовала данные, что 100 тысяч жителей нашей страны вступили в структуры территориальной обороны с начала агрессии России на украинскую территорию.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/uks-johnson-sets-out-six-point-response-russias-invasion-ukraine-2022-03-05/?taid=6224009007024b0001560fa1&utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter&fbclid=IwAR3uAG-HY1Smu
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