Приближаемся к прекращению огня в Украине: Стармер сделал обнадеживающее заявление

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Кравцев Сергей
Премьер Великобритании Кир Стармер оценил действия американского президента Дональда Трампа по достижению мирного соглашения между Украиной и Россией. Он выразил надежду на то, что ситуация приближается к прекращению огня. Своим мнением он поделился в интервью "Bloomberg".
Кир Стармер. Фото: из открытых источников
Кир Стармер также выразил уверенность, что президент США введет санкции против РФ, как и заявлял неоднократно.
Глава британского правительства отметил, что путь к миру редко бывает прямым, но есть надежда, что именно этого хочет президент Трамп. Это именно то, чего хотят украинцы.
Он добавил, что все стороны устроит только лишь "прочный мир".
При этом отвечая на вопрос, готова ли Великобритания отправить войска в Украину в рамках коалиции желающих, он отметил, что ключевым условием будет воздушное прикрытие со стороны США.
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