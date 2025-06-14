Приближаемся к прекращению огня в Украине: Стармер сделал обнадеживающее заявление

Премьер Великобритании Кир Стармер оценил действия американского президента Дональда Трампа по достижению мирного соглашения между Украиной и Россией. Он выразил надежду на то, что ситуация приближается к прекращению огня. Своим мнением он поделился в интервью "Bloomberg".

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

"Президент Трамп хочет положить конец конфликту. Я в этом не сомневаюсь. Мы приближаемся, я надеюсь, к какому-то прекращению огня, к какой-то сделке. Президент Зеленский абсолютно ясно дал понять, что он хочет безусловного прекращения огня. Путин, по моему мнению, тянет время, поэтому я думаю, что нам вместе с другими важно сказать, что будут последствия, если Россия не пойдет на безусловное прекращение огня", — отметил премьер.

Кир Стармер также выразил уверенность, что президент США введет санкции против РФ, как и заявлял неоднократно.

Глава британского правительства отметил, что путь к миру редко бывает прямым, но есть надежда, что именно этого хочет президент Трамп. Это именно то, чего хотят украинцы.

"Это война, которую ведет против них (украинцев – ред.) агрессор, которым является Россия, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы добиться этого результата", — подчеркнул Стармер.

Он добавил, что все стороны устроит только лишь "прочный мир".

При этом отвечая на вопрос, готова ли Великобритания отправить войска в Украину в рамках коалиции желающих, он отметил, что ключевым условием будет воздушное прикрытие со стороны США.

"Я всегда говорил, что защита со стороны США необходима", — подчеркнул Стармер.

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