Союзники по НАТО не захотят раздражать Трампа: к какому разочарованию нужно быть готовой Украине

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Кравцев Сергей
НАТО планирует передать президенту США Дональду Трампу одностраничное коммюнике на саммите в Гааге, чтобы избежать публичных споров между главой Белого дома и другими лидерами альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.
Украина-НАТО. Фото: из открытых источников
Авторы публикации отмечают, этот документ станет самым сжатым за последние годы – всего пять-шесть абзацев, в которых пойдет речь в основном об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП, что является главным предложением Дональда Трампа.
Что касается Украины, то коммюнике сохранит лишь самые основные тезисы: Россию признают "угрозой", а Украине предоставят общую поддержку, однако без упоминания о "необратимом пути к членству". Также в тексте не будет пунктов о климате и Китае, хотя предыдущие документы прямо указывали на его роль в поддержке России.
Такое упрощение имеет четкую политическую подоплеку: избежать раздражения Трампа. Его штаб настаивает на краткости документов, и эта тактика уже применялась во время лондонского саммита НАТО в 2019 году.
В публикации говорится, что окончательный текст коммюнике станет известен уже непосредственно во время саммита. Генсек НАТО Марк Рютте кардинально изменил процедуру подготовки коммюнике — теперь над ним будут работать только послы, чтобы избежать утечек.
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