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Союзники по НАТО не захотят раздражать Трампа: к какому разочарованию нужно быть готовой Украине

The Telegraph пишет о том, что на саммите НАТО Украине не пообещают "необратимое вступление", чтобы не раздражать Трампа

сегодня, 08:06
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Кравцев Сергей

НАТО планирует передать президенту США Дональду Трампу одностраничное коммюнике на саммите в Гааге, чтобы избежать публичных споров между главой Белого дома и другими лидерами альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Союзники по НАТО не захотят раздражать Трампа: к какому разочарованию нужно быть готовой Украине

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, этот документ станет самым сжатым за последние годы – всего пять-шесть абзацев, в которых пойдет речь в основном об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП, что является главным предложением Дональда Трампа.

"На этот раз мы собираемся сделать еще более короткий текст. Один лист бумаги, и он должен состоять из пяти абзацев", — отметил высокопоставленный дипломат НАТО.

Что касается Украины, то коммюнике сохранит лишь самые основные тезисы: Россию признают "угрозой", а Украине предоставят общую поддержку, однако без упоминания о "необратимом пути к членству". Также в тексте не будет пунктов о климате и Китае, хотя предыдущие документы прямо указывали на его роль в поддержке России.

Такое упрощение имеет четкую политическую подоплеку: избежать раздражения Трампа. Его штаб настаивает на краткости документов, и эта тактика уже применялась во время лондонского саммита НАТО в 2019 году.

"Документ будет сосредоточен на ключевых вопросах", — заявил источник в альянсе.

В публикации говорится, что окончательный текст коммюнике станет известен уже непосредственно во время саммита. Генсек НАТО Марк Рютте кардинально изменил процедуру подготовки коммюнике — теперь над ним будут работать только послы, чтобы избежать утечек.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/06/13/nato-drawing-up-trump-one-page-communique/
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