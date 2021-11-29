Принц Чарльз волновался из-за цвета кожи наследника - справедливы ли обвинения

В книге "Братья и жены: частная жизнь Уильяма, Кейт, Гарри и Меган" автор Кристофер Андерсен говорит, что Чарльз спросил, каким будет цвет кожи ребенка Гарри и Меган. Пресс-секретарь принца Чарльза в понедельник 29 ноября отверг утверждение, сделанное в книге. Об этом сообщает Reuters.

Британский принц Гарри и его супруга Меган, герцогиня Сассекская, держат сына Арчи - Reuters

"Это выдумка и не стоит дальнейших комментариев", — сказал спикер Чарльза журналистам на Барбадосе, где Чарльз примет участие в торжествах по случаю перехода острова в республику.

Согласно новостному веб-сайту знаменитостей Page Six, книга рассказывает о предполагаемом разговоре между Чарльзом и его женой Камиллой. Утром во время помолвки Гарри и Меган в 2017 году Чарльз спросил : "Интересно, как будут выглядеть их дети?" Камилла, по-видимому, была "несколько удивлена" и ответила: "Ну, я уверена, совершенно великолепно", – сообщают на странице Six. В книге сказано, что Чарльз, снизив голос, спросил: "Я имею в виду, как ты думаешь, каким может быть цвет лица их детей?"

В книге, которая должна выйти во вторник 30 ноября, не утверждается, что Чарльз является неустановленным "старшим королем", которого Меган в мартовском интервью Опри Уинфри обвинила в том, что он поднимает вопрос о цвете кожи ее сына.

Меган, чья мать чернокожая, а отец белый, сказала, что ее сыну Арчи было отказано в титуле принца, поскольку королевская семья озабочена тем, насколько темной может быть его кожа.

После интервью с Опре в Букингемском дворце заявили, что затронутые проблемы, в частности расовые, вызывают беспокойство, воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке.

Сам автор книги Кристофер Андерсен никоим образом не прокомментировал ситуацию.

Как сообщали ранее, Меган Маркл предлагает предоставлять женщинам оплачиваемый декрет в США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!