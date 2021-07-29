"Привет из прошлого": в дымоходе старого британского дома обнаружили неожиданную находку (ФОТО)

В одном из старых домов городка Ворксоп, что в Великобритании, трубочисты случайно наткнулись на письмо в дымоходе. Как оказалось, оно было написано 60 лет назад. Об этом пишет издание ВВС.

Неожиданная находка - фото: из открытых источников

Найденное письмо было написано Санта Клаусу в 1961-м году отцом пятилетнего мальчика, сержантом Службы Королевской армии. На то Рождество ребенок мечтал о ковбойском костюме, ружье и шляпе. Хоть письмо и не дошло до получателя, мальчик таки получил свои подарки.

После обнаружения такой удивительной находки, сотрудники службы решили отыскать того, кто писать это письмо Санте. По счастливой случайности им таки удалось это сделать. Разместив фото письма в социальной сети они ждали, пока откликнется его автор. И это случилось. Уже через время им написал 65-летний Роберт Крэмптон, который узнал то самое послание Санта Клаусу, что писал его отец 60 лет назад.





Роберт Крэмптон рассказал, что сейчас он проживает в графстве Суррей. Найденное письмо ему бы очень хотелось забрать и подарить на память своим дочерям. На данный момент послание Санте находится у нынешних владельцев дома. Они отмечают, что уже несколько десятилетний проживают в этом доме и прошлых его жильцом не знают.





Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что на горе Говерла туристы совершенно случайно наткнулись на бутылку с двумя записками. Как позже выяснилось, много лет назад записки оставили школьники, находящиеся там во время каникул. Казалось бы, это невероятно, но одну из тех, кто присутствовал при написании письма десятки лет назад, удалось найти.

Также сайт сообщал о том, что шотландка убиралась в доме и стала богаче на четыре миллиона долларов. Подробнее читайте в нашем материале.





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