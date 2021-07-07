Шотландка убиралась в доме и стала богаче на четыре миллиона долларов: что она нашла

В столице Шотландии женщина внезапно разбогатела во время уборки дома. Об этом сообщает издание BBC.

Шотландка случайно разбогатела. Фото: Lyon & Turnbull

Как стало известно жительница Эдинбурга Кэти Марсден убиралась на чердаке своего дома и обнаружила там ценный документ. Как оказалось, этой бумагой являлась копия Декларации независимости Соединённых Штатов Америки 1776 года. Отмечается, что Кэти является специалисткой по редким книгам и рукописям. Она решила досконально изучить найденный документ.

Выяснилось, что данная копия является одной из двух, которые были подарены в 1824 первому сенатору США Чарльзу Кэрроллу. Именно он подарил этот документ Джону Мактавишу, который женился на внучке Керрола — Эмили Катон.

Кэти Марсден рассказала, что всего было выпущено 201 экземпляр таких копий, однако в наше время их осталось только 48.

Данную бумагу приобрел анонимный покупатель за 4 420 000 США.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что жительница Таиланда разбогатела благодаря булыжнику. Она отнесла его соседям, чтобы те помогли ей выяснить, что это за субстанция. Как оказалось, 49-летняя женщина обнаружила на пляже не булыжник, а так называемое "китовое золото", которое очень ценится на рынке парфюмерии. Учитывая вес и размер "камня", счастливица сможет получить за него несколько сотен тысяч долларов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Великобритании женщина разбогатела необычным способом. На создание нового бизнеса ее подтолкнули трудности, которые возникли во время карантина в связи с Covid-19.





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