logo
Русский Українська

BTC/USD

34685.72

ETH/USD

2360.29

LTC/USD

140.79

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир Шотландка убиралась в доме и стала богаче на четыре миллиона долларов: что она нашла
commentss НОВОСТИ Все новости

Шотландка убиралась в доме и стала богаче на четыре миллиона долларов: что она нашла

Женщина убиралась на чердаке и обнаружила неожиданную находку

сегодня, 16:38
Автор:

Денис Подставной

В столице Шотландии женщина внезапно разбогатела во время уборки дома. Об этом сообщает издание BBC. 

Шотландка убиралась в доме и стала богаче на четыре миллиона долларов: что она нашла

Шотландка случайно разбогатела. Фото: Lyon & Turnbull

Как стало известно жительница Эдинбурга Кэти Марсден убиралась на чердаке своего дома и обнаружила там ценный документ. Как оказалось, этой бумагой являлась копия Декларации независимости Соединённых Штатов Америки 1776 года.  Отмечается, что Кэти является специалисткой по редким книгам и рукописям. Она решила досконально изучить найденный документ. 

Выяснилось, что данная копия является одной из двух, которые были подарены в 1824 первому сенатору США Чарльзу Кэрроллу. Именно он подарил этот документ Джону Мактавишу, который женился на внучке Керрола — Эмили Катон. 

Кэти Марсден рассказала, что всего было выпущено 201 экземпляр таких копий, однако в наше время их осталось только 48. 

Данную бумагу приобрел анонимный покупатель за 4 420 000 США. 

Шотландка убиралась в доме и стала богаче на четыре миллиона долларов: что она нашла - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что жительница Таиланда разбогатела благодаря булыжнику. Она отнесла его соседям, чтобы те помогли ей выяснить, что это за субстанция. Как оказалось, 49-летняя женщина обнаружила на пляже не булыжник, а так называемое "китовое золото", которое очень ценится на рынке парфюмерии. Учитывая вес и размер "камня", счастливица сможет получить за него несколько сотен тысяч долларов. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Великобритании женщина разбогатела необычным способом. На создание нового бизнеса ее  подтолкнули трудности, которые возникли во время карантина в связи с Covid-19.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-57694136
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ