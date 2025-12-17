Процесс пошел: Британия готовится передать Украине миллиарды Абрамовича с продажи "Челси"

Рубрики
В Великобритании появились признаки прорыва по делу замороженных средств российского миллиардера Романа Абрамовича. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон готовится принудительно перевести 2,5 млрд фунтов стерлингов, полученных от продажи футбольного клуба "Челси", в специальный фонд помощи Украине.
Британия готовится передать Украине деньги с продажи "Челси" Абрамовича. Фото из открытых источников
Кир Стармер во время выступления в Палате общин заявил, что правительство уже выдало лицензию, позволяющую направить средства на гуманитарные нужды украинцев, пострадавших от войны. По его словам, терпение британских властей исчерпывается, а позиция относительно Абрамовича жесткая и однозначная.
Абрамович продал "Челси" в 2022 году под давлением санкций после полномасштабного вторжения России в Украину. Соглашение было разрешено при условии, что все вырученные средства будут направлены на поддержку жертв войны. Деньги разместили на счету в Великобритании, однако с тех пор они оставались замороженными из-за споров о механизме их использования.
Ключевое расхождение заключалось в том, могут ли средства расходоваться исключительно в Украине, или также за ее пределами, как настаивал Абрамович.