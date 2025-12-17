Процесс пошел: Британия готовится передать Украине миллиарды Абрамовича с продажи "Челси"

В Великобритании появились признаки прорыва по делу замороженных средств российского миллиардера Романа Абрамовича. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон готовится принудительно перевести 2,5 млрд фунтов стерлингов, полученных от продажи футбольного клуба "Челси", в специальный фонд помощи Украине.

Британия готовится передать Украине деньги с продажи "Челси" Абрамовича. Фото из открытых источников

Кир Стармер во время выступления в Палате общин заявил, что правительство уже выдало лицензию, позволяющую направить средства на гуманитарные нужды украинцев, пострадавших от войны. По его словам, терпение британских властей исчерпывается, а позиция относительно Абрамовича жесткая и однозначная.

"Я могу объявить, что мы выдаем лицензию на перевод 2,5 миллиарда фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба "Челси", который был заморожен с 2022 года. Мое послание к Абрамовичу такое: время истекает, выполняйте взятые на себя обязательства и платите их сейчас. А если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд, чтобы каждая копейка дошла до тех, чьи жизни были разорваны незаконной войной Путина", — сказал Стармер.

Абрамович продал "Челси" в 2022 году под давлением санкций после полномасштабного вторжения России в Украину. Соглашение было разрешено при условии, что все вырученные средства будут направлены на поддержку жертв войны. Деньги разместили на счету в Великобритании, однако с тех пор они оставались замороженными из-за споров о механизме их использования.

Ключевое расхождение заключалось в том, могут ли средства расходоваться исключительно в Украине, или также за ее пределами, как настаивал Абрамович.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Британии неоднократно напоминали об обещании Абрамовича передать деньги Украине.